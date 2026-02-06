Capa Jornal Amazônia
CBF esquece de aniversário de Neymar e é 'cornetada' em post de anúncio da Uber: Vou de 99

Estadão Conteúdo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi alvo de críticas nas redes sociais nesta quinta-feira (5) por não publicar nenhuma homenagem a Neymar no dia em que o atacante completou 34 anos. A cobrança ocorreu em um post da entidade no Instagram que anunciava uma nova parceria comercial com a Über.

A publicação trouxe a seguinte legenda: "Cinco estrelas no futebol. Cinco estrelas no caminho. Uma nova parceria pra seguir fazendo história". O conteúdo, no entanto, passou a ser comentado por usuários que questionaram a ausência de qualquer menção ao aniversário do jogador, maior artilheiro da história da seleção brasileira.

Entre os comentários, chamou atenção a manifestação de Gil Cebola, amigo próximo de Neymar, que escreveu: "Vou de 99", em referência à principal concorrente da Uber no Brasil. A frase foi interpretada como uma ironia ao anúncio feito pela CBF.

Outros usuários também utilizaram o espaço para criticar a postura da entidade. "Oloco, não vai postar nada pro maior artilheiro da seleção?", comentou um internauta. "Cadê o parabéns do Neymar?", questionou outro. Houve ainda manifestações mais diretas, como: "Parabéns Neymar não vai ter não? Que fase da CBF" e "Ninguém quer saber de Uber, amigão, solta os parabéns do homi, melhor do mundo".

Alguns comentários ressaltaram a importância do jogador para a história da seleção brasileira. "Não homenagear o maior artilheiro da história da seleção brasileira é a maior falta de respeito com o povo brasileiro", escreveu um usuário. Outro completou: "Vocês precisam mais dele do que ele de vocês".

Mesmo com a repercussão negativa nas redes sociais, a CBF não publicou nenhuma mensagem a Neymar em seus perfis oficiais. O atacante, que completou 34 anos nesta quinta-feira, é o maior goleador da história da seleção brasileira com 79 gols em 125 partidas oficiais.

Vale mencionar que outros jogadores históricos da seleção receberam homenagens recentes da entidade máxima do futebol brasileiro em seus aniversários, casos de Müller e Romário - campeões do mundo com a Amarelinha.

A PARCERIA COM A UBER O acordo entre CBF e Uber envolve as equipes masculina e feminina, profissionais e de base, além de exibição de marca nos principais campeonatos femininos organizados pela entidade, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Supercopa.

O anúncio da parceria comercial foi feito três dias após a CBF divulgar o acerto com a montadora Volkswagen. Com a entrada da Uber, o time passa a contar com oito parceiros para a Copa do Mundo de 2026.

