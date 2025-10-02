CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico em Inter x Corinthians: 'Puxão que impacta ação' O lance aconteceu nos acréscimos e gerou bastante reclamação por parte dos paulistas Estadão Conteúdo 02.10.25 9h43 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio da análise do VAR no pênalti polêmico marcado a favor do Internacional no empate por 1 a 1 com o Corinthians, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lance aconteceu nos acréscimos e gerou bastante reclamação por parte dos paulistas. VEJA MAIS 'E o Yuri Alberto?': Alexandre de Moraes e Lula comentam pênalti do Corinthians; vídeo Ministro do STF e presidente da República, ambos torcedores do Corinthians, comentam sobre "cavadinha" durante encontro em Brasília Corinthians sofre gol de pênalti no fim e empata com o Inter no Beira-Rio Aos 50 minutos do segundo tempo, quando a vitória do Corinthians já parecia encaminhada, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima foi chamado pelo assistente de vídeo Gilberto Rodrigues Castro Junior para analisar um puxão de camisa do zagueiro Cacá no meia Bruno Henrique dentro da área. "Tem puxão que estica a camisa e impacta na ação do jogador de vermelho. O jogador tenta a bola", diz Gilberto Junior. "Eu vou chamar para revisar, tá? Rodrigo, sugiro revisão para possível penal. O jogador é puxado pela camisa pelas costas, causando impacto." Ao analisar o lance no monitor, Rodrigo de Lima chega a afirmar que "é muito claro que não foi falta" e entendeu a disputa como "natural". Somente depois de analisar por diferentes ângulos é que o árbitro se convence de que o lance é passível para a marcação de pênalti. "Ok, Gilberto. Esse puxão, para mim, entendo que impacta, ok?" diz Rodrigo de Lima. "Concordo, sim, por isso que lhe chamei. Entendo que impacta, sim", ratificou o VAR. Carbonero foi para a bola e marcou o gol de empate do Inter. O Corinthians balançou as redes ainda no início da partida, aos nove minutos, com Gui Negão. Ao fim da partida, o técnico Dorival Júnior levou o cartão vermelho por reclamação. Rodrigo de Lima detalhou na súmula que o treinador se dirigiu de forma "exaltada e ofensiva" e disse: "Vocês deveriam sair daqui presos". O documento também cita que o diretor de futebol Fabinho Soldado entrou em campo "acompanhado de um indivíduo não identificado", que foi retirado pelo policiamento, e disse ao árbitro: "Vergonhoso, você é um safado". O resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O Corinthians chegou a três partidas sem vitória no Brasileirão, encerrou a rodada na 13ª posição, com 30 pontos, e o Inter, que não sabe o que é vencer há quatro partidas, está na 15ª, com 29. No sábado, o time paulista recebe o Mirassol, na Neo Química Arena, às 21. Mais cedo, às 18h30, os colorados jogam novamente em casa, contra o Botafogo. 