CBF desmembra rodadas e Botafogo terá jogo do Brasileirão dois dias após o Natal

O Natal dos jogadores do Botafogo será marcado pela preparação e cabeça no Campeonato Brasileiro. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou detalhes de mais quatro rodadas da competição nacional, justamente na parte envolvendo a transição de 2020 para 2021.

O Botafogo conheceu datas e horários dos jogos contra Coritiba, Corinthians, Atheltico Paranaense e Vasco. Os dois primeiros serão os últimos compromissos do Alvinegro em 2020, enquanto os restantes marcam os primeiros jogos no ano novo.

Em confronto direto contra o Z4, o Alvinegro viaja para enfrentar o Coritiba no Couto Pereira no dia 19 de dezembro, um sábado, às 21h. No dia 27, domingo, dois dias depois do Natal, mede forças com o Corinthians no Estádio Nilton Santos, às 16h.

Em 2021, o calendário começa no dia 6, uma quarta-feira, diante do Athletico, também no Nilton Santos, às 19h15. Quatro dias depois, no domingo, o Botafogo enfrenta o Vasco em São Januário.