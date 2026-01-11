CBF define horário, e Corinthians e Flamengo decidem a Supercopa dia 1º de fevereiro O dia e local da competição já tinham sido anunciados pela entidade no dia 31 de dezembro Estadão Conteúdo 11.01.26 15h17 Flamengo, vencedor do Campeonato Brasileiro, e Corinthians, campeão da Copa do Brasil, pela Supercopa do Brasil 2026 (Gilvan de Souza/Flamengo) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo, 11, o horário do confronto entre Flamengo, vencedor do Campeonato Brasileiro, e Corinthians, campeão da Copa do Brasil, pela Supercopa do Brasil 2026. As duas equipes se enfrentam às 16h do dia 1º de fevereiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O dia e local da competição já tinham sido anunciados pela entidade no dia 31 de dezembro. Segundo a CBF, a decisão foi tomada depois de um estudo do calendário do próximo ano e da opinião dos clubes e das federações carioca e paulista. As arquibancadas serão divididas igualmente entre as torcidas rubro-negra e alvinegra. Os jogos dois times nos estaduais serão reagendados. O Flamengo enfrentaria a Portuguesa pela Taça Guanabara no dia 31, enquanto o Corinthians duelaria com o Capivariano pelo Paulista no dia 1º. Este será o segundo encontro entre Corinthians e Flamengo na Supercopa. Em 1991, um ano após o Grêmio conquistar o primeiro título da competição, o time do Parque São Jorge, então campeão nacional, derrotou o conjunto carioca, vencedor da Copa do Brasil, por 1 a 0, no estádio do MorumBis, em 27 de janeiro, com gol de Neto. Depois daquela disputa, a Supercopa foi retomada pela CBF em 2020, com amplo domínio do Flamengo, vencedor em 2020, 2021 e 2025. Atlético-MG (2022), Palmeiras (2023) e São Paulo (2024) também levaram o troféu nos últimos anos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Supercopa do Brasil Corinthians Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30