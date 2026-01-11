Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

CBF define horário, e Corinthians e Flamengo decidem a Supercopa dia 1º de fevereiro

O dia e local da competição já tinham sido anunciados pela entidade no dia 31 de dezembro

Estadão Conteúdo
fonte

Flamengo, vencedor do Campeonato Brasileiro, e Corinthians, campeão da Copa do Brasil, pela Supercopa do Brasil 2026 (Gilvan de Souza/Flamengo)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo, 11, o horário do confronto entre Flamengo, vencedor do Campeonato Brasileiro, e Corinthians, campeão da Copa do Brasil, pela Supercopa do Brasil 2026. As duas equipes se enfrentam às 16h do dia 1º de fevereiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O dia e local da competição já tinham sido anunciados pela entidade no dia 31 de dezembro. Segundo a CBF, a decisão foi tomada depois de um estudo do calendário do próximo ano e da opinião dos clubes e das federações carioca e paulista. As arquibancadas serão divididas igualmente entre as torcidas rubro-negra e alvinegra.

Os jogos dois times nos estaduais serão reagendados. O Flamengo enfrentaria a Portuguesa pela Taça Guanabara no dia 31, enquanto o Corinthians duelaria com o Capivariano pelo Paulista no dia 1º.

Este será o segundo encontro entre Corinthians e Flamengo na Supercopa. Em 1991, um ano após o Grêmio conquistar o primeiro título da competição, o time do Parque São Jorge, então campeão nacional, derrotou o conjunto carioca, vencedor da Copa do Brasil, por 1 a 0, no estádio do MorumBis, em 27 de janeiro, com gol de Neto.

Depois daquela disputa, a Supercopa foi retomada pela CBF em 2020, com amplo domínio do Flamengo, vencedor em 2020, 2021 e 2025. Atlético-MG (2022), Palmeiras (2023) e São Paulo (2024) também levaram o troféu nos últimos anos.

Palavras-chave

futebol

Supercopa do Brasil

Corinthians

Flamengo
