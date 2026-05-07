CBF confirma alteração no mando de jogo do Santos contra o Coritiba para a Neo Química Arena A ideia da mudança tem como objetivo obter mais público e uma maior arrecadação Estadão Conteúdo 07.05.26 15h32 Santos (Instagram @santosfc) A CBF confirmou, nesta quinta-feira, a mudança do jogo da partida de Santos e Coritiba para o estádio do Corinthians. O clube conseguiu o aval da entidade e acertou também a locação da Neo Química Arena para o confronto. A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, não teve alteração de dia nem de horário. Assim, a equipe do técnico Cuca faz o primeiro jogo de domingo (próximo dia 17), às 11h. A ideia da mudança tem como objetivo obter mais público e uma maior arrecadação. Nenhum dos grandes da metrópole paulistana vai jogar na capital neste dia. No domingo, o Corinthians desafia o Botafogo no estádio Nilton Santos. Um dia antes, o São Paulo visita o Fluminense, enquanto o Palmeiras recebe o Cruzeiro em Barueri. A mudança foi oficializada e já consta no site da CBF. Agora, a diretoria do Santos promete divulgar, em breve, o esquema para a venda de ingressos visando o duelo. Este encontro ganha importância pelo fato de ser o último jogo de Neymar antes da convocação da lista final do técnico Carlo Ancelotti definindo os jogadores que vão integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano. Em situação delicada no Brasileirão, o conjunto santista ocupa a 16ª posição, com 15 pontos. O time tem a mesma pontuação do Corinthians (17º), primeira equipe na zona de rebaixamento, mas aparece uma colocação acima pelos critérios de desempate. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Neo Química Arena alteração COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 Futebol Papão na sua versão demolidora 07.05.26 10h33 Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 FUTEBOL Santa Rosa solicita filmagens da cabine do VAR de jogos do Parazão Clube afirmou que a iniciativa é para 'verificar o funcionamento interno da cabine do VAR' 07.05.26 9h42