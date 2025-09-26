CBF anuncia realização de amistoso da seleção brasileira feminina contra a Itália em outubro Estadão Conteúdo 26.09.25 12h38 De olho na preparação para a Copa do Mundo feminina de 2027, a CBF anunciou nesta sexta-feira a realização de um amistoso da seleção brasileira contra a Itália. O jogo preparatório está agendado para o dia 28 de outubro e a partida será disputada na cidade de Parma. O duelo diante das italianas se junta ao confronto contra a Inglaterra, no dia 25, em Manchester. Estes serão os primeiros compromissos da equipe desde a conquista da Copa América, no início de agosto, no Equador. O treinador Arthur Elias anunciará a convocação do Brasil no dia 9 de outubro, no escritório internacional da CBF, em Miami, nos Estados Unidos. Esses testes vão servir de termômetro para avaliar o desempenho da equipe nacional e são considerados fundamentais para o aprimoramento do esquema tático e também para a evolução da equipe até a realização do Mundial. "A Itália evoluiu muito e hoje está entre as melhores da Europa. Foi semifinalista da Euro, tem variações no seu sistema tático e jogadoras bastante técnicas e aguerridas. Será um confronto importante na nossa preparação até a Copa de 2027, porque elas têm um estilo de jogo diferente da maioria das seleções europeias", destacou o técnico Arthur Elias. A última vez que a seleção feminina enfrentou a Itália foi há três anos. Em partida realizada no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, o time nacional derrotou as rivais europeias pelo placar de 1 a 0, com um gol marcado pela jogadora Adriana. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF seleção feminina amistoso Itália COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 Carlos Ferreira Em Criciúma, duas marcas à prova 26.09.25 10h40 Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 FUTEBOL Semifinais da Libertadores 2025: datas, chaveamento e tudo que você precisa saber Esta é a última fase do torneio disputada em dois turnos 26.09.25 8h28 polêmica Vini Jr. recusou renovação 'já acertada' com Real por perder espaço para Mbappé, diz jornalista O jornalista aponta ainda que o plano atual em torno de Mbappé, sob o comando de Xabi Alonso, tem prejudicado o espaço de Vinícius na equipe. 25.09.25 20h59 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00