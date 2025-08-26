CBF altera datas da Copa do Brasil e pode gerar problema ao Corinthians com Hugo Souza Estadão Conteúdo 26.08.25 11h58 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou nesta segunda-feira, 25, a data da partida de volta da Copa do Brasil entre Corinthians e Athletico-PR. Inicialmente marcada para 11 de setembro, o duelo precisou ser adiantado em um dia, em função do calendário da Copa Sul-Americana. A mudança cria um problema para o clube paulista, que teve a convocação de Hugo Souza para a seleção brasileira. O duelo foi o único das quartas de final que sofreu alteração de datas. Isto ocorreu em função de partidas do Fluminense na Copa Sul-Americana, contra o Lanús, no dia 16 de setembro, e contra o próprio Corinthians, no dia 13, pelo Campeonato Brasileiro. Se o compromisso da Copa do Brasil na Neo Química Arena fosse mantido para o dia 11, não haveria um intervalo mínimo regulamentar de 66 horas entre as partidas. A mudança foi feita pela própria CBF após análise do calendário do Fluminense. No entanto, pela convocação de seu goleiro, o Corinthians pode ser prejudicado pelos confrontos da seleção brasileira. Isto porque, nos próximos dias 4 e 9 de setembro, o Brasil encara o Chile, no Maracanã, e a Bolívia em El Alto, a uma altitude superior a 4 mil metros. O principal obstáculo seria o confronto com a Bolívia. Ainda que seja a terceira opção de Carlo Ancelotti para a posição, Hugo Souza estará junto ao elenco na segunda partida. Nada impede que, em caso de uma necessidade, ele seja acionado pelo treinador - ainda mais que, pela convocação, as duas próximas partidas serão utilizadas para testar novos jogadores para a Copa do Mundo. A partida acontece às 20h30 (de Brasília), uma hora mais cedo do que o comum para mitigar os efeitos da altitude. Menos de 24 horas após o apito final, Hugo Souza precisaria estar na Neo Química Arena para a decisão com o Corinthians. A reportagem apurou que ainda não há um plano definido para que o Corinthians conte com o retorno de Hugo Souza a tempo da partida. Isto porque o clube aguarda uma definição da CBF quanto à logística que será adotada pela entidade. Em geral, após os duelos na Bolívia, a tendência é de um retorno imediato da delegação ao Brasil, para mitigar os efeitos da altitude. Na decisão do Paulistão, o Corinthians já viveu cenário semelhante, quando teve José Martínez, Ángel Romero, André Carrillo e Félix Torres convocados. O clube fretou voos em conjunto com o Palmeiras e enviou fisioterapeutas para acompanhar os jogadores no retorno ao Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF Copa do Brasil datas alteração COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ainda há esperanças? Na lanterna da Série B, veja as chances do Paysandu subir à Série A do Brasileirão Equipe bicolor soma apenas 21 pontos e precisa de "feito sem defeito" para sonhar com acesso 26.08.25 12h44 Futebol Pedro Rocha cumpre suspensão e deve reforçar o Remo contra o Criciúma-SC Suspenso na rodada anterior, artilheiro Pedro Rocha não enfrentou o Coritiba-PR após receber o terceiro amarelo contra o Botafogo-SP 26.08.25 11h31 Futebol UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4 26.08.25 11h02 Mais esportes Em Bragança, 1ª etapa do Circuito COP30 Surf Pará movimenta a modalidade na região Torneio foi realizado pela Associação de Surf do Pará e contou com 80 atletas 26.08.25 10h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 SÉRIE B Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação 26.08.25 0h01 FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Vitória demite o técnico Fábio Carille após humilhante goleada diante do Flamengo 26.08.25 1h22