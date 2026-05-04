Cavaliers fazem 3º quarto perfeito, batem Raptors com brilho de Allen e encaram Pistons na NBA Estadão Conteúdo 04.05.26 8h36 A vitória que escapou na último arremesso da prorrogação do jogo seis, desta vez veio sem sustos. Após um terceiro quarto impecável, o experiente time do Cleveland Cavaliers fechou a série contra o Toronto Raptors por 4 a 3, buscando a última vaga às semifinais da Conferência Leste da NBA, na qual desafiará o Detroit Pistons. O time de James Harden, Donovan Mitchell e Dennis Schroder viu o pivô Jarrett Allen ser decisivo na parcial que encaminhou o triunfo por 114 a 102 na Rocket Arena. Depois de uma disputa dura e empate por 49 a 49 no intervalo - o Cleveland mostrou reação com 11 a 2 antes da pausa -, Jarrett Allen brilhou na volta do descanso. 14 dos 22 pontos do pivô na partida foram no terceiro período, no qual ainda pegou 10 rebotes e os Cavaliers fizeram gigante 38 a 19 - largaram com 11 a 1 - para jogarem tranquilos no quarto final. Allen brilhou no garrafão, apanhando impressionantes 19 rebotes para fechar o jogo com double-double. "Ele realmente dominou o jogo", disse o técnico Kenny Atkinson. "Esse desempenho no terceiro quarto foi o melhor que já vi dele. Eu o treinei por muito tempo. Os rebotes ofensivos foram essenciais e precisávamos de pontos no garrafão, de alguém que assumisse a responsabilidade", destacou. "Ele foi simplesmente incrível , estava pronto para o momento." Os dois maiores pontuadores do sétimo jogo foram dos Raptors, com 24 de Scottie Barnes e outros 23 de RJ Barrett, o responsável por levar à série ao sétimo jogo com bola decisiva de três na prorrogação do duelo anterior. Desta vez, porém, ofuscados pelo bom jogo coletivo dos Cavaliers. Além do brilho de Jarrett Allen, o Cleveland viu o astro Donovan Mitchell também anotar 22 pontos, enquanto o veterano James Harden, de 36 anos, ainda contribuiu com outros 18. Agora, o Cleveland desafia o Detroit Pistons, melhor da conferência na fase de classificação, a começar por esta terça-feira, quando abre a semifinal na CSA do oponente. "Entramos lá como azarões, o que é um desafio", disse Atkinson. "Será uma série parecida, em que teremos de lidar com a pressão, os rebotes, a força e o jogo físico deles. Então, espero que esta série tenha nos preparado para isso", seguiu. Na atual temporada da NBA, as equipes se enfrentaram em quatro oportunidades, com dois triunfos para cada e ambos ganharam uma como visitante, o que deixa tudo em aberto, apesar de Atkinson jogar o favoritismo ao adversário, que terá quatro dos sete jogos em seu ginásio. CONFIRA OS RESULTADOS DE DOMINGO: Detroit Pistons 116 x 94 Orlando Magic Cleveland Cavaliers 114 x 102 Toronto Raptors VEJA OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA: Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Cleveland Cavaliers Jarrett Allen Toronto Raptors COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58