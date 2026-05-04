Cavaliers fazem 3º quarto perfeito, batem Raptors com brilho de Allen e encaram Pistons na NBA

A vitória que escapou na último arremesso da prorrogação do jogo seis, desta vez veio sem sustos. Após um terceiro quarto impecável, o experiente time do Cleveland Cavaliers fechou a série contra o Toronto Raptors por 4 a 3, buscando a última vaga às semifinais da Conferência Leste da NBA, na qual desafiará o Detroit Pistons. O time de James Harden, Donovan Mitchell e Dennis Schroder viu o pivô Jarrett Allen ser decisivo na parcial que encaminhou o triunfo por 114 a 102 na Rocket Arena.

Depois de uma disputa dura e empate por 49 a 49 no intervalo - o Cleveland mostrou reação com 11 a 2 antes da pausa -, Jarrett Allen brilhou na volta do descanso. 14 dos 22 pontos do pivô na partida foram no terceiro período, no qual ainda pegou 10 rebotes e os Cavaliers fizeram gigante 38 a 19 - largaram com 11 a 1 - para jogarem tranquilos no quarto final.

Allen brilhou no garrafão, apanhando impressionantes 19 rebotes para fechar o jogo com double-double. "Ele realmente dominou o jogo", disse o técnico Kenny Atkinson. "Esse desempenho no terceiro quarto foi o melhor que já vi dele. Eu o treinei por muito tempo. Os rebotes ofensivos foram essenciais e precisávamos de pontos no garrafão, de alguém que assumisse a responsabilidade", destacou. "Ele foi simplesmente incrível , estava pronto para o momento."

Os dois maiores pontuadores do sétimo jogo foram dos Raptors, com 24 de Scottie Barnes e outros 23 de RJ Barrett, o responsável por levar à série ao sétimo jogo com bola decisiva de três na prorrogação do duelo anterior. Desta vez, porém, ofuscados pelo bom jogo coletivo dos Cavaliers.

Além do brilho de Jarrett Allen, o Cleveland viu o astro Donovan Mitchell também anotar 22 pontos, enquanto o veterano James Harden, de 36 anos, ainda contribuiu com outros 18.

Agora, o Cleveland desafia o Detroit Pistons, melhor da conferência na fase de classificação, a começar por esta terça-feira, quando abre a semifinal na CSA do oponente. "Entramos lá como azarões, o que é um desafio", disse Atkinson. "Será uma série parecida, em que teremos de lidar com a pressão, os rebotes, a força e o jogo físico deles. Então, espero que esta série tenha nos preparado para isso", seguiu.

Na atual temporada da NBA, as equipes se enfrentaram em quatro oportunidades, com dois triunfos para cada e ambos ganharam uma como visitante, o que deixa tudo em aberto, apesar de Atkinson jogar o favoritismo ao adversário, que terá quatro dos sete jogos em seu ginásio.

CONFIRA OS RESULTADOS DE DOMINGO:

Detroit Pistons 116 x 94 Orlando Magic Cleveland Cavaliers 114 x 102 Toronto Raptors

VEJA OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA:

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers