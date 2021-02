Causa da queda de helicóptero de Kobe Bryant será anunciada na próxima terça

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes do Estados Unidos da América (NTSB) irá anunciar na próxima terça-feira, 09 de fevereiro, a provável causa da queda do helicóptero que matou Kobe Bryant, sua filha Gianna Bryant e outras sete pessoas. O NTSB está investigando o caso há mais de um ano e pesquisas preliminares apontaram falha no motor. A informação é da TMZ Sports.

O Conselho anunciará a causa provável do acidente em uma reunião que será transmitida ao vivo em seu canal. Em um primeiro momento, o NTSB avaliou uma falha no motor mas depois mudou seu discurso dizendo que o piloto da aeronave ficou desorientado em uma forte neblina. A autópsia concluiu que o piloto não estava alcoolizado ou sob efeito de qualquer entorpecente.

No último dia 26 de janeiro, vários clubes e personalidades homenagearam Kobe e Gianna em memória de um ano do acidente.