Cássio tem estiramento no joelho detectado e desfalca Cruzeiro na final do Mineiro; Gerson joga A lesão de Cássio ocorreu em lance isolado Estadão Conteúdo 02.03.26 21h08 O Cruzeiro terá um desfalque de peso na decisão em jogo único do Campeonato Mineiro, domingo, no Mineirão. O goleiro Cássio teve um estiramento no joelho direito detectado e está fora da partida com o rival Atlético-MG. Por outro lado, o volante Gerson não tem lesão e vai jogar. "O goleiro Cássio foi submetido a exames que diagnosticaram estiramento ligamentar no joelho direito. O atleta já iniciou o processo de recuperação no departamento de saúde e performance do Cruzeiro", informou o Cruzeiro. A notícia boa para o técnico Tite é não perder o volante Gerson, que também preocupava após ser substituído na semifinal do Estadual diante do Pouso Alegre após levar uma pancada no joelho. "Já o meio-campista Gerson não apresentou lesões estruturais no joelho esquerdo, em avaliações realizadas pelos profissionais do clube, e estará apto para atividades com o elenco nos próximos dias", completou o clube. A lesão de Cássio ocorreu em lance isolado, quando o goleiro tentou despachar uma bola e acabou se machucando sozinho. O árbitro não parou o lance no momento e irritou bastante o goleiro, que acabou substituído por Matheus Cunha, contratado do Flamengo e que só agora está à disposição após grave lesão dos treinos ainda na pré-temporada. Logo após o jogo, aliviado com a classificação do Cruzeiro, o técnico Tite adotou discurso otimista em contar com sua dupla de titulares. A confirmação da lesão de Cássio acabou surpreendendo o comandante. Mas Matheus Cunha chegou sob sua indicação e tem total confiança de todos no clube.