Cássio elogia trabalho de Mancini e pede que o Corinthians tenha o 'mesmo espírito' nos próximos jogos

A atuação do Corinthians no empate em 0 a 0 com o Grêmio, na noite deste domingo, na Neo Química Arena, foi uma das melhores do time na temporada, nem tanto pela qualidade técnica, mas pela postura de superação dentro de campo. Os jogadores, que viveram aquilo por 90 minutos, sabem que tiveram uma apresentação heroica e saíram de campo satisfeitos com o resultado.

TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Um deles foi Cássio, que exaltou a postura de seus companheiros dentro de campo, que evitaram, inclusive, que ele tivesse que trabalhar. Sua grande intervenção foi no início do primeiro tempo em chute de Luiz Fernando e mais nada. Para o goleiro, esse é o espírito que o Timão precisa ter nas partidas para conquistar as vitórias e alçar voos maiores no Campeonato Brasileiro.

- A gente fez um jogo bem seguro, infelizmente perdemos dois jogadores, mas não faltou entrega, acho que o torcedor corintiano pode ficar muito orgulhoso da postura do time, um grande jogo, dois a menos, uma equipe muito competitiva do Grêmio, muito qualificada, e é difícil jogar contra eles em qualquer circunstância, com dois a menos teve que ter muita entrega e muita dedicação - disse o camisa 12 antes de completar:

- Creio que também tivemos duas oportunidades de gol, Vanderlei foi muito bem e evitou, mas esse é o espírito, tem que ter esse mesmo espírito nos próximos jogos, para a gente subir na tabela, buscar resultado, pensar no jogo a jogo... Lógico que você quer ganhar sempre, mas diante das circunstâncias, às vezes se não der para ganhar, não perde para continuar pontuando.

Cássio também fez questão de elogiar o trabalho de Vagner Mancini no comando do Corinthians. Por essas e outras, com o tempo maior de preparação nas últimas semanas o elenco está empenhado em buscar a vitória na próxima rodada para que o treinador tenha sequência à frente da equipe.

- Mancini só tenho a elogiar, é um cara bacana, trabalho muito bom, tanto o Mancini quanto o Anderson (Batatais), tem nos ajudado muito, tem agregado, agora teremos mais tempo para continuar trabalhando, tentar evoluir em outras circunstâncias, situações, mas vamos passo a passo, temos um jogo contra o Coritiba na quarta-feira, fazer um grande jogo, buscar uma grande vitória para começar a subir na tabela e dar sequência a esse trabalho.

O Timão volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, pela 23ª rodada do Brasileirão-2020. O Alvinegro é o 13º na tabela com 26 pontos, dois a mais do que o primeiro clube no Z4.