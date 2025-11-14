Casemiro diz quais jogadores são os possíveis próximos líderes da seleção: Bons exemplos Estadão Conteúdo 14.11.25 11h23 Casemiro voltou a ser chamado para defender a seleção brasileira desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando da equipe nacional. O meio-campista é um dos líderes da seleção e nome de confiança do treinador italiano. No ano que vem, a tendência é que Casemiro dispute a terceira Copa do Mundo da carreira. Após o Mundial, o atleta admite que o ciclo na seleção pode estar próximo do fim. Neste cenário, Casemiro aponta os jogadores que possuem maior perfil de liderança e podem conduzir o Brasil quando o volante deixar de atuar pelo time verde e amarelo. "Vai chegar um momento que vou ter que passar (o bastão) (risos). E acho que não está muito longe. Mas, sim, tem jogadores que vêm crescendo, evoluindo, principalmente nessa liderança. O Marquinhos, por exemplo, é bastante líder. Se ele quiser, pode jogar mais uma Copa do Mundo", disse Casemiro em entrevista à "ESPN". "O Raphinha é um cara que vem tendo um peso importante. O Bruno Guimarães é outro cara que vem começando. É o capitão do Newcastle, já vem pegando um pouco mais essa liderança. Temos jogadores. Alguns já são os líderes, da minha idade, como o Alisson, que é goleiro e dá para estender um pouco mais. Temos diferentes exemplos, diferentes líderes, mas bons exemplos", prosseguiu o meio-campista. Casemiro já tinha sido comandado por Carlo Ancelotti nos tempos de Real Madrid. Nas seis partidas do Brasil com o italiano, o volante atuou em cinco, todas como titular. No outro compromisso, ele estava suspenso. "Voltei a jogar, esse foi o ponto. Voltei a atuar, jogar bem. Todo jogador sonha em estar na seleção. Esse é meu propósito: voltar a jogar bem. Voltar para a seleção sempre é o propósito de todo jogador", complementou. A seleção brasileira vai enfrentar o Senegal neste sábado, 15, na Inglaterra, às 13h (de Brasília), no penúltimo amistoso da temporada. O último confronto do ano será contra a Tunísia, na terça, 18, às 16h30 (de Brasília), na França. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Casemiro coletiva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00