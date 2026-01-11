Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Casares explica saques de R$ 11 milhões das contas do São Paulo como gastos operacionais

Estadão Conteúdo

Em meio a uma crise política e financeira sem precedentes, o presidente do São Paulo, Julio Casares, manifestou-se na tentativa de se defender do processo de impeachment que passa no time paulista, o qual será votado na próxima sexta-feira (16). O dirigente esclareceu saques de R$ 11 milhões dos cofres do clube entre 2021 e 2025, alegando gastos cotidianos.

Em documento obtido pela reportagem do GE, Casares justificou a utilização dos R$ 11 milhões como, por exemplo, serviços de arbitragem, que são pagos em dinheiro vivo pelo São Paulo. Ainda segundo o levantamento, deste montante, R$ 8,23 milhões seriam de "despesas operacionais dos jogos".

O restante dos valores, cerca de R$ 5 milhões, seriam utilizados para pagamento de premiação aos jogadores, os chamados "bichos", tradicionais no clube do Morumbi desde a época do falecido presidente Juvenal Juvêncio. Tal prática é comum também em outros times do País.

O documento completo foi enviado ao Conselho Deliberativo para compor a defesa de Casares no processo de impeachment. Ainda segundo os argumentos do dirigente, toda e qualquer utilização de verbas do São Paulo foram feitas dentro dos limites da lei e são passíveis de auditoria para comprovar sua legalidade. Os R$ 11 milhões, segundo a defesa, não teriam relação alguma com a vida financeira pessoal do presidente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo FC

Julio Casares

crise
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 

11.01.26 7h30

FUTEBOL

Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC

O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game

11.01.26 7h00

SUPERCOPA GRÃO PARÁ

Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados

FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará

11.01.26 0h04

Futebol

Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano

Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente.

09.01.26 15h03

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SUPERCOPA GRÃO PARÁ

Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados

FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará

11.01.26 0h04

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo

11.01.26 7h00

MAIS UM

Remo contrata zagueiro experiente que estava no Ceará

Marllon chega para atuar pelo lado direito da defesa, setor considerado estratégico pela comissão técnica azulina diante do calendário extenso de 2026

09.01.26 18h49

Futebol

Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 

11.01.26 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda