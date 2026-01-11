Casares explica saques de R$ 11 milhões das contas do São Paulo como gastos operacionais Estadão Conteúdo 11.01.26 9h07 Em meio a uma crise política e financeira sem precedentes, o presidente do São Paulo, Julio Casares, manifestou-se na tentativa de se defender do processo de impeachment que passa no time paulista, o qual será votado na próxima sexta-feira (16). O dirigente esclareceu saques de R$ 11 milhões dos cofres do clube entre 2021 e 2025, alegando gastos cotidianos. Em documento obtido pela reportagem do GE, Casares justificou a utilização dos R$ 11 milhões como, por exemplo, serviços de arbitragem, que são pagos em dinheiro vivo pelo São Paulo. Ainda segundo o levantamento, deste montante, R$ 8,23 milhões seriam de "despesas operacionais dos jogos". O restante dos valores, cerca de R$ 5 milhões, seriam utilizados para pagamento de premiação aos jogadores, os chamados "bichos", tradicionais no clube do Morumbi desde a época do falecido presidente Juvenal Juvêncio. Tal prática é comum também em outros times do País. O documento completo foi enviado ao Conselho Deliberativo para compor a defesa de Casares no processo de impeachment. Ainda segundo os argumentos do dirigente, toda e qualquer utilização de verbas do São Paulo foram feitas dentro dos limites da lei e são passíveis de auditoria para comprovar sua legalidade. Os R$ 11 milhões, segundo a defesa, não teriam relação alguma com a vida financeira pessoal do presidente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Julio Casares crise COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 MAIS UM Remo contrata zagueiro experiente que estava no Ceará Marllon chega para atuar pelo lado direito da defesa, setor considerado estratégico pela comissão técnica azulina diante do calendário extenso de 2026 09.01.26 18h49 Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30