Casagrande sobre novos surtos de Covid em clubes: 'O futebol tem que parar'

Após novo aumento de casos de Covid-19 em clubes da Série A, o comentarista Casagrande defendeu a paralisação do futebol no país. Segundo o ex-jogador, o retorno das partidas no Brasil há alguns meses já foi equivocado.

- As contaminações da covid voltaram com tudo. Na minha opinião, o futebol tem que parar. Não pode continuar dessa maneira. A CBF errou lá atrás quando retornou o futebol. Agora eles não podem errar. Se continuar dessa forma, não vai dar certo - analisou Casão nesta manhã no programa "Globo Esporte".

Na última rodada, 43 jogadores ficaram de fora contaminados pelo novo coronavírus. O Palmeiras chegou a 15 atletas contaminados. Houve, também um surto no Atlético-MG, com Sampaoli e mais oito pessoas testando positivo.