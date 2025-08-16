Cartas, Pokémon e QI 158: conheça Terence Atmane, sensação em Cincinnati Estadão Conteúdo 16.08.25 13h03 A trajetória de Terence Atmane no Cincinnati Open pegou o circuito de surpresa. O francês de 23 anos saiu do qualificatório para derrubar nomes de peso como Taylor Fritz, João Fonseca e Holger Rune, embalando uma campanha que já é a melhor de sua carreira. A série de vitórias levou o número 136 do mundo até a semifinal, onde enfrentará Jannik Sinner, atual número 1 do ranking da ATP, neste sábado. Mesmo que pare diante do italiano, Atmane já chamou a atenção do circuito e levanta a inevitável pergunta: quem é esse novo rosto que busca espaço no topo do tênis? Nascido em Saint-Martin-Boulogne, no norte da França, Atmane começou a jogar tênis aos sete anos, incentivado pela mãe a trocar os videogames por uma raquete. De lá para cá, construiu uma trajetória marcada por paciência e trabalho nas categorias de base. Conquistou seus primeiros títulos expressivos no circuito Challenger em 2023 e repetiu a dose em 2025 em Busan e Guangzhou. Aos poucos, começou a se projetar no nível ATP. Sua melhor campanha até então havia sido no Masters 1000 de Roma em 2024, quando alcançou a terceira rodada ao vencer Lorenzo Musetti. Com 1,93 metro de altura e canhoto, Atmane combina envergadura com agressividade, ainda que sua irregularidade o tenha impedido de se firmar antes. Até Cincinnati, acumulava apenas sete vitórias em nível ATP, contra 14 derrotas. Mesmo assim, mostrou que pode competir contra adversários de elite, como fez contra Daniil Medvedev no Australian Open de 2024, quando tirou um set do então vice-campeão. Fora das quadras, o francês exibe uma identidade tão peculiar quanto seu jogo. Apaixonado por animes, mangás e videogames como Fortnite e Minecraft, ele é colecionador de cartas Pokémon e recebeu o apelido de "The Magician" por sua habilidade com truques de cartas. Atmane tem QI de 158, considerado nível de gênio. A semifinal em Cincinnati é o maior feito da carreira de Atmane até aqui e o coloca diante de um desafio enorme contra Jannik Sinner. Para muitos, pode ser apenas a semana da vida de um jogador em ascensão. Para ele, no entanto, é a oportunidade de mostrar que não é apenas uma surpresa passageira, mas um nome a ser acompanhado de perto no futuro do tênis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Cincinnati Open Terence Atmane COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Futebol ‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão 15.08.25 15h53 Adrenalina David Lucas: o jovem trilheiro que transformou um sonho de criança em uma jornada rumo ao campeonato 15.08.25 15h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 16.08.25 7h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25