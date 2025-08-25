Carol Meligeni entra direto, Fullana herda convite e Brasil já tem 6 tenistas no SP Open Estadão Conteúdo 25.08.25 11h47 O Brasil já conta com seis tenistas na chave principal do SP Open, evento que vai encerrar um jejum de 25 anos sem um WTA na capital paulista. Nesta segunda-feira, a organização confirmou que Luiza Fullana herdou convite inicialmente dado a Carolina Meligeni - entrará direto na chave principal. Fullana é a sexta tenista brasileira confirmada na disputa principal do torneio, a ser disputado entre os dias 6 e 14 de setembro no Parque Villa-Lobos. Antes dela, já estavam confirmadas Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi, Carolina Meligeni, Victoria Barros e Nauhany Silva. Bia e Laura entraram diretamente pelo ranking, enquanto Victoria e Naná receberam convites. Carol também havia obtido um "wild card", mas acabou assegurando sua entrada na chave após a desistência da britânica Jodie Burrage. Com a vaga direta para Carol Meligeni, a organização do SP Open redirecionou o convite para Fullana. Assim como Victoria e Naná Silva, Luiza Fullana vai disputar um WTA pela primeira vez na carreira. "São Paulo é um lugar muito especial para mim. É onde joguei a minha primeira Billie Jean King Cup, o meu primeiro torneio profissional e agora o meu primeiro WTA. Estou muito agradecida por receber esse convite", disse a jovem tenista, de 24 anos. A tenista de Brasília se formou no tênis universitário dos Estados Unidos e fez sua primeira temporada completa no circuito profissional em 2024, com direito a dois títulos (W35 de São Paulo e o W15 de Ribeirão Preto). Ao mesmo tempo, deu um salto no ranking. Sua melhor posição até o momento é o 461º lugar. Com o anúncio desta segunda, a organização se aproxima de alcançar a meta de ter ao menos sete brasileiras na chave principal. Na semana passada, em conversa com o Estadão, o diretor do torneio, Luiz Fernando Carvalho, revelou a meta e indicou que o último convite também deve ser direcionado a uma tenista da casa. Desta forma, o Brasil poderia até superar a metade, com oito ou nove tenistas na chave, desde que tenistas da casa consigam superar o qualifying, a fase preliminar do torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis SP Open Carol Meligeni Luiza Fullana COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B Lucro líquido da partida foi de mais de R$ 262 mil, mas desempenho em campo voltou a decepcionar a torcida. 25.08.25 12h00 Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 Futebol Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor 25.08.25 9h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00 Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 futebol Após ser impedida de jogar torneio, paraense supera barreiras e conquista vaga na Seleção sub-16 Clara Rodrigues e a mãe, Renatä Ribeiro, celebram juntas a primeira convocação para a equipe brasileira, após superarem muitos desafios 25.08.25 8h00