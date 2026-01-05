Carlo Ancelotti lista seus filmes, músicas e artistas favoritos no mundo O treinador curte férias antes de se reapresentar à seleção brasileira visando a reta final de preparação para a Copa do Mundo, no meio do ano Estadão Conteúdo 05.01.26 17h27 Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira (@rafaelribeirorio / CBF) Carlo Ancelotti elencou, no último domingo, uma lista de preferências de diversos assuntos em publicação realizada nas redes sociais. Entre músicas, filmes e gastronomia, o técnico da seleção brasileira nomeou as suas opções favoritas em cada uma das categorias. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)No cinema, Ancelotti listou obras como O Poderoso Chefão, filme de 1972 do diretor Francis Ford Coppola, e A Lista de Schindler (1993), de Steven Spielberg. Já na música, o italiano optou por artistas como Queen, Elton John e The Weeknd, além dos conterrâneos Andrea Bocelli e Laura Pausini. "O futebol me permitiu percorrer o mundo com os olhos abertos, onde a inspiração muitas vezes vive longe dos holofotes", escreveu Carlo Ancelotti nas redes sociais, na qual listou restaurantes que costuma visitar. O treinador curte férias antes de se reapresentar à seleção brasileira visando a reta final de preparação para a Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México, no meio do ano. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, rival da estreia, dia 13 de junho, Haiti (19), e Escócia (24). Antes da competição, a esquadra verde e amarela tem compromissos amistosos agendados diante de França e Croácia, em Orlando e Boston, nos Estados Unidos, respectivamente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Carlo Ancelotti preferências COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53