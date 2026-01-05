Carlo Ancelotti lista seus filmes, músicas e artistas favoritos no mundo

Carlo Ancelotti elencou, no último domingo, uma lista de preferências de diversos assuntos em publicação realizada nas redes sociais. Entre músicas, filmes e gastronomia, o técnico da seleção brasileira nomeou as suas opções favoritas em cada uma das categorias.

No cinema, Ancelotti listou obras como O Poderoso Chefão, filme de 1972 do diretor Francis Ford Coppola, e A Lista de Schindler (1993), de Steven Spielberg.

Já na música, o italiano optou por artistas como Queen, Elton John e The Weeknd, além dos conterrâneos Andrea Bocelli e Laura Pausini.

"O futebol me permitiu percorrer o mundo com os olhos abertos, onde a inspiração muitas vezes vive longe dos holofotes", escreveu Carlo Ancelotti nas redes sociais, na qual listou restaurantes que costuma visitar.

O treinador curte férias antes de se reapresentar à seleção brasileira visando a reta final de preparação para a Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México, no meio do ano. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, rival da estreia, dia 13 de junho, Haiti (19), e Escócia (24).

Antes da competição, a esquadra verde e amarela tem compromissos amistosos agendados diante de França e Croácia, em Orlando e Boston, nos Estados Unidos, respectivamente.