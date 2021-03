'CarioCão': clássico de Flamengo e Fluminense terá campanha para incentivar a adoção de animais

O clássico de domingo, entre Flamengo e Fluminense pela terceira rodada da Taça Guanabara, contará com o lançamento do projeto "CarioCão", uma parceria entre o Governo do do Rio de Janeiro e a Ferj para estimular a adoção de animais. O jogo no Maracanã, às 18h, terá transmissão em tempo real do L!.

Os jogadores entrarão em campo com animais abandonados que foram resgatados por ONGs. O Governo do Rio tem dado atenção para a questão.

- Já criamos o selo Amigo dos Animais / Pet Friendly, que ajuda donos de animais a encontrar estabelecimentos como hotéis, bares, restaurantes e comércio que os recebam com seus pets. Publicamos um decreto que proíbe corridas de cachorros, como forma de evitar maus-tratos, e promulgamos uma lei que proíbe a comercialização de coleiras de choque - disse Cláudio Castro, governador em exercício do Rio de Janeiro.