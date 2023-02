Capitão da seleção de handebol e filho são encontrados mortos após terremoto na Turquia

A cidade de Antáquia, na Turquia, ainda se recupera dos efeitos do terremoto que atingiu a região na última segunda-feira (7), deixando mais de 35 mil mortos e feridos. Entre as vítimas, está Cemal Kütahya, capitão da seleção turca de handebol, e seu filho de cinco anos.

O jogador e a criança foram encontrados sem vida debaixo da casa onde viviam, em uma das regiões mais afetadas pelo terremoto. A Federação Turca de Handebol (THF) confirmou a morte de Kütahya na segunda-feira (13).

A Federação Internacional de Handebol (IHF) prestou homenagem ao atleta e ao filho nesta terça-feira (14), destacando a importância de Kütahya para o handebol turco. "É com grande tristeza que soubemos da morte do capitão da equipe masculina da Turquia Cemal Kütahya, e de seu filho Çınar, que estavam soterrados nos escombros devido aos terremotos devastadores que atingiram a Turquia e a Síria na segunda. Kütahya foi peça fundamental na seleção turca", diz o comunicado da IHF. Veja a publicação em inglês:

Além de Kütahya e seu filho, a esposa do jogador, Pelin Kütahya, que está grávida de quatro meses, e a sogra do atleta ainda não foram encontradas.

Kütahya vestia a camisa do Hatay Büyükșehir Belediyespor, líder do campeonato turco, e tinha mais de 150 partidas pela seleção turca no currículo. Ele também integrava os elencos de praia e quadra, sendo o melhor marcador nas areias da Euro 2021.