Canobbio vai passar por cirurgia, mas deve reforçar o Fluminense no Mundial de Clubes

O atacante Canobbio vai passar por um procedimento cirúrgico na face neste sábado, após se machucar ainda no início da partida em que o Fluminense derrotou o Unión Española por 2 a 0, nesta quarta-feira, em jogo válido pela quinta rodada da Copa Sul-Americana.

Por meio de nota, o clube informou que o jogador "sofreu uma fratura no osso zigomático, no lado esquerdo da face e será submetido a uma cirurgia bucomaxilofacial". No lance que originou a contusão, o centroavangte se chocou com o goleiro Torgnascioli. Após ser atendido, ele teve de ser substituído.

Embora o departamento médico da equipe carioca não tenha estipulado uma data para o retorno do jogador aos campos, a expectativa é que Canobbio se recupere a tempo de reforçar a equipe na disputa do Mundial de Clubes.

O atleta vai desfalcar o Fluminense por algumas semanas. Após terminar o período de recuperação da cirurgia, ele deverá utilizar uma máscara de proteção a fim de dar sequência à preparação para o torneio que acontece nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, o jogador se pronunciou sobre a contusão e agradeceu à preocupação demonstrada pelos torcedores. "Fala pessoal. Obrigado pelas mensagens e carinho! Estou bem! Voltarei mais forte!", diz parte do trecho da postagem.

O Fluminense integra o Grupo F do Mundial de Clubes e faz a sua estreia no dia 17 de junho, contra o Borussia Dortmund, em Nova Jersey. O segundo encontro acontece contra o Ulsan HD, quatro dias depois, no mesmo local. A partida que encerra a fase de classificação está marcada para o dia 25, diante do Mamelodi Sundowns, em Miami.