Canadense Leylah Fernandez disputará SP Open: 'Tenho uma conexão especial com a América do Sul' Ex-número 13 do mundo e atualmente 23ª, Fernandez foi número 1 do mundo no juvenil e campeã em Roland Garros na categoria em 2019 Estadão Conteúdo 09.06.26 16h32 Leylah Fernandez (Instagram @leylahfernandez) A segunda edição do SP Open, torneio nível WTA 250 que estreou em São Paulo no ano passado, vai contar com a presença da canadense Leylah Fernandez, vice-campeão do US Open em 2018. Confirmada no lineup, a tenista de 23 anos tem laços com o Equador, por isso está empolgada em participar do campeonato sul-americano. "Estou muito feliz por confirmar minha participação no SP Open deste ano. Tenho uma conexão especial com a América do Sul por causa do meu pai, que é equatoriano, então será muito emocionante competir no Brasil e sentir de perto a energia dos fãs sul-americanos. Sempre ouvi coisas incríveis sobre a paixão do público brasileiro pelo esporte, e estou animada para viver essa experiência em São Paulo," disse Fernandez. Ex-número 13 do mundo e atualmente 23ª, Fernandez foi número 1 do mundo no juvenil e campeã em Roland Garros na categoria em 2019. Aos 19 anos, já no circuito profissional, fez sua melhor campanha da carreira no US Open, no qual foi vice-campeã após vencer nomes como Naomi Osaka, Aryna Sabalenka, Elina Svitolina e Angelique Kerber, estabelecendo-se de vez no circuito. Ao todo, possui 5 títulos de WTA: dois em Monterrey, um em Hong Kong, um em Osaka e outro Washington, seu maior título. Além disso, fez parte do time campeão da Billie Jean King Cup em 2023, que trouxe o primeiro trofeu do Canadá na competição. "A Fernandez é uma jogadora com vitórias sobre muitas das melhores tenistas do mundo, vice-campeã de Grand Slam e com sangue latino. Acredito que ela tenha um perfil que o público brasileiro se identifique e vai empolgar o pessoal no Villa Lobos", disse Luiz Carvalho, co-diretor do torneio. Leylah Fernandez é a tenista melhor ranqueada entre as confirmadas no SP Open, que trará em seu lineup as grandes estrelas do tênis brasileiro, caso de Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani. Os ingressos para o SP Open começaram a ser vendidos para o público geral nesta terça-feira, 9, no site da Eventim, com valores a partir de R$ 50. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis SP Open Leylah Fernandez COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Justiça rejeita ação de Borasi e garante vitória ao Paysandu em disputa trabalhista Ex-jogador bicolor, argentino cobrava R$ 101,7 mil do clube referentes ao período em que atuou pela equipe paraense. 09.06.26 12h35 MMA Sport Club Chuva de nocautes e finalizações, FKS Fight Night incendeia Marabá com combates eletrizantes 09.06.26 12h18 Futebol Papão impetuoso, ambicioso e glorioso 09.06.26 12h15 Futebol Paysandu convoca reunião do Conselho Deliberativo para julgamento de contas Etapa considerada uma das mais importantes do calendário administrativo do clube. 09.06.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATACANTE Neymar foi cortado da Seleção? Veja situação do atacante na Copa do Mundo após novos exames Camisa 10 segue em recuperação de uma lesão na panturrilha e ainda gera dúvidas sobre sua presença no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 08.06.26 20h55 Futebol Justiça rejeita ação de Borasi e garante vitória ao Paysandu em disputa trabalhista Ex-jogador bicolor, argentino cobrava R$ 101,7 mil do clube referentes ao período em que atuou pela equipe paraense. 09.06.26 12h35 ESPIA SÓ! Juíza, esposa de Júnior Rocha revela dieta do treinador do Paysandu; veja o vídeo! 'Maromba bicolor', Júnior Rocha vem conquistando a torcida do Papão com seriedade e títulos, apesar da saudade da esposa, que é concursada e não reside em Belém 08.06.26 17h09 Futebol Presidente do Operário-PR descarta saída de meia para o Remo: ‘Ele não quer sair’ Segundo Álvaro Goes, Boschilia, destaque do Fantasma, não deve sair da equipe até o final da temporada. 09.06.26 14h05