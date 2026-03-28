Canadá busca o empate contra a Islândia com dois gols de Jonathan David Estadão Conteúdo 28.03.26 19h12 Atuando dentro de casa, o Canadá empatou contra a Islândia na tarde deste sábado (28), no estádio BMO Field, em Toronto, por 2 a 2. Os visitantes conseguiram abrir 2 a 0 no placar ainda no primeiro tempo, mas os canadenses conseguiram igualar com dois gols de pênalti na segunda metade da partida. Um dos países-sede da Copa do Mundo, a seleção da América do Norte está no Grupo B, junto com Catar, Suíça e um dos vencedores da repescagem da Europa. Já a Islândia não conseguiu a classificação para o mundial e ficará de fora pela segunda vez consecutiva, após participação na edição da Rússia, em 2018. O primeiro tempo teve domínio dos canadenses, que concentraram mais posse de bola e tiveram mais finalizações. No entanto, a Islândia conseguiu marcar duas vezes nos dois únicos lances de ataque. Aos 9 minutos, o atacante Orri Steinn Óskarsson, da Real Sociedad-ESP, abriu o placar. O próprio atleta aumentou a vantagem aos 21 minutos e se tornava o grande destaque da partida. No entanto, o técnico Jesse Marsch, do Canadá, promoveu algumas mudanças para o segundo tempo e conseguiu buscar o empate. O primeiro gol saiu dos pés de Jonathan David, atacante da Juventus-ITA, e principal jogador da atual geração canadense, em cobrança de pênalti. Aos 20 minutos do segundo tempo, outro pênalti foi anotado para os donos da casa e novamente a responsabilidade ficou para Jonathan David. O atleta de 26 anos não perdoou o arqueiro e anotou seu 39º pelo Canadá em 75 partidas disputadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Canada Islandia amistoso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 FORA Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando 27.03.26 22h19 É DO LEÃO Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro 27.03.26 18h56 REFORÇO Remo acerta com jogador eleito melhor lateral do Paulistão 2026 Lateral-esquerdo de 26 anos chega após passagem pelo Novorizontino para reforçar o elenco azulino 27.03.26 18h36