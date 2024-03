Campeonato Mundial de Candy Crush oferece prêmio de R$ 5 milhões; saiba como participar

O Candy Crush Saga, o jogo de celular mais popular do mundo, está organizando um campeonato mundial com um prêmio milionário de até R$ 5 milhões para o vencedor. O aplicativo é sucesso entre todas as faixas etárias desde o lançamento, em 2012. O jogo mobile está disponível gratuitamente para baixar e jogar no Android e iOS.

Quando acontece o Campeonato Mundial de Candy Crush?

O Campeonato Mundial de Candy Crush deste ano acontece entre 28 de março a 5 de abril. A disputa estará aberta para jogadores do Brasil e de outros 20 países da América e Europa. Para participar, basta ter mais de 18 anos e ter passado do nível 25 do jogo. A premiação deste ano é quatro vezes maior que o da competição do ano passado, de US$ 250 mil (R$ 1,3 milhões).

A disputa começa com uma fase classificatória, onde os jogadores competirão por pontos. Os melhores colocados se classificarão para rodadas tipo mata-mata, até que os finalistas sejam definidos. Os dez finalistas ganharão uma viagem com acompanhante para Los Angeles (EUA) com tudo pago para disputar a grande final, que será realizada em um evento presencial. O grande vencedor levará para casa o prêmio final de até US$ 1 milhão (o equivalente a R$ 5 milhões).

Em 2023, cerca de 20 milhões de pessoas participaram do campeonato, segundo a King, empresa proprietária do Candy Crush. Este ano, a expectativa é que a participação seja ainda maior.

Como participar do campeonato de Candy Crush

➔ Ter mais de 18 anos

➔ Ter passado do nível 25 do Candy Crush

➔ Morar no Brasil ou em um dos outros 20 países participantes

➔ Acessar o site do Candy Crush e se inscrever no campeonato

➔ Ler as regras completas no site, que estão em inglês.

