Brasileiro vence campeonato mundial de Pokémon no Japão; vídeo

No último sábado (13), o Brasil esteve muito bem representado no Campeonato Mundial de Pokémon. O jovem brasileiro Gabriel Fernandez, de 13 anos, conquistou o título de Campeão Mundial do Estampas Ilustradas (TCG) Pokémon na categoria Senior. A competição aconteceu em Yokohama, no Japão.

Gabriel derrotou o holandês Sydney de Bruijn com uma vitória de 2 a 0. Esta foi a primeira vez que um brasileiro venceu na categoria desde 2011.

Ele já acumulou vitórias em competições nacionais, como a Regional de São Paulo e a Regional de Porto Alegre em 2022, seguidas por vitórias em competições no Chile. Além dele, outro jovem brasileiro, Gabriel Torres, de 11 anos, alcançou o 2º lugar na mesma categoria.

VEJA MAIS

Sobre o campeonato

O torneio internacional, sediado este ano no Japão, reúne jogadores de todo o mundo para competirem em várias modalidades do universo Pokémon, incluindo Trading Card Game, videogame, Pokémon GO e Pokémon UNITE.

O formato do jogo Trading Card Game (TCG), conquistada por Gabriel Fernadez, também é conhecido como "Jogo de Troca de Cartas" e consiste em capturar as cartas prêmios viradas para baixo no início da partida.

O prêmio de 1º lugar é de R$ 125 mil e o 2º lugar é de R$ 75 mil. Seguindo as regras do torneio, jogadores com menos de 18 anos podem optar por uma bolsa de estudos ou um cartão pré-pago Pokémon Visa como parte de sua premiação.

O Campeonato Mundial de Pokémon 2024 está programado para acontecer no Havaí, nos Estado Unidos.

Veja o momento em que Gabriel Ferandez vence a competição:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)