Campeonato Alemão terá primeira mulher como técnica na elite do futebol europeu Ex-jogadora ela construiu carreira vitoriosa dentro de campo antes de migrar para a área técnica Estadão Conteúdo 12.04.26 10h46 A derrota para o Heidenheim, lanterna da Bundesliga, neste sábado, custou o cargo do técnico Steffen Baumgart no Union Berlin. A resposta do clube foi imediata e histórica. A auxiliar Marie-Louise Eta foi anunciada como técnica interina até o fim da temporada e se tornou a primeira mulher a comandar uma equipe na elite do Campeonato Alemão. A nomeação também marca um feito inédito entre as cinco principais ligas da Europa. Aos 34 anos, Eta já fazia parte da comissão do time principal desde 2023 e vinha acumulando pioneirismos no futebol alemão. Veja mais 'Não pode botar mulher para apitar', diz jogador do Bragantino após derrota para o São Paulo A manifestação ocorreu após a eliminação do time no Paulistão Representatividade feminina: paraense é convidada para participar da Copa Rainha Marta 2025 Eveline Maia irá palestrar sobre o protagonismo feminino no futebol e sua trajetória até chegar à Diretoria da Mulher do Paysandu Naquele ano, tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo de auxiliar em uma equipe masculina da Bundesliga e, meses depois, chegou a dirigir o time à beira do campo na ausência do então treinador, em vitória sobre o Darmstadt. "Para mim, é especial poder trabalhar aqui com a equipe masculina. Isso me deixa feliz e orgulhosa. Espero que um dia situações como essa deixem de chamar atenção e se tornem normais", disse Eta, em declaração dada ainda em 2024. Ex-meio-campista, ela construiu carreira vitoriosa dentro de campo antes de migrar para a área técnica. Foi tricampeã alemã, bicampeã da Copa da Alemanha e campeã da Champions League com o Turbine Potsdam, além de títulos nas categorias de base da seleção. Lesões encurtaram a trajetória como jogadora, encerrada aos 26 anos, mas abriram caminho para o início como treinadora. Agora, o desafio é imediato. O Union Berlin ocupa a 11ª colocação, com 32 pontos, e ainda precisa confirmar a permanência na primeira divisão. A vantagem para a zona de rebaixamento é de sete pontos, cenário que coloca Eta diante de um contexto de pressão, mas também de oportunidade em um momento simbólico para o futebol europeu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol campeonato alemão Union Berlin COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00 FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 ESPORTES Brasil disputa cinco finais em Copa do Mundo de ginástica rítmica neste domingo (12/4) Quatro das vagas foram asseguradas neste sábado (11/4). As decisões começam a partir das 4h25, horário de Brasília 11.04.26 22h47 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 12.04.26 7h00 ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00