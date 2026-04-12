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Campeonato Alemão terá primeira mulher como técnica na elite do futebol europeu

Ex-jogadora ela construiu carreira vitoriosa dentro de campo antes de migrar para a área técnica

Estadão Conteúdo

A derrota para o Heidenheim, lanterna da Bundesliga, neste sábado, custou o cargo do técnico Steffen Baumgart no Union Berlin. A resposta do clube foi imediata e histórica. A auxiliar Marie-Louise Eta foi anunciada como técnica interina até o fim da temporada e se tornou a primeira mulher a comandar uma equipe na elite do Campeonato Alemão.

A nomeação também marca um feito inédito entre as cinco principais ligas da Europa. Aos 34 anos, Eta já fazia parte da comissão do time principal desde 2023 e vinha acumulando pioneirismos no futebol alemão.

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Naquele ano, tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo de auxiliar em uma equipe masculina da Bundesliga e, meses depois, chegou a dirigir o time à beira do campo na ausência do então treinador, em vitória sobre o Darmstadt.

"Para mim, é especial poder trabalhar aqui com a equipe masculina. Isso me deixa feliz e orgulhosa. Espero que um dia situações como essa deixem de chamar atenção e se tornem normais", disse Eta, em declaração dada ainda em 2024.

Ex-meio-campista, ela construiu carreira vitoriosa dentro de campo antes de migrar para a área técnica. Foi tricampeã alemã, bicampeã da Copa da Alemanha e campeã da Champions League com o Turbine Potsdam, além de títulos nas categorias de base da seleção. Lesões encurtaram a trajetória como jogadora, encerrada aos 26 anos, mas abriram caminho para o início como treinadora.

Agora, o desafio é imediato. O Union Berlin ocupa a 11ª colocação, com 32 pontos, e ainda precisa confirmar a permanência na primeira divisão. A vantagem para a zona de rebaixamento é de sete pontos, cenário que coloca Eta diante de um contexto de pressão, mas também de oportunidade em um momento simbólico para o futebol europeu.

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