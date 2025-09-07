Campeão mundial, Yago Dora é recebido com festa em Florianópolis e desfila em carro de bombeiro Estadão Conteúdo 07.09.25 20h28 Após conquistar o título do Circuito Mundial de Surfe (WSL) em Fiji, o surfista Yago Dora desembarcou neste domingo em Florianópolis. Ele foi recebido com festa no aeroporto e desfilou em carro de bombeiros pelas ruas da capital catarinense. "Agora que a ficha vai realmente caindo", afirmou o surfista de 29 anos. "Estar aqui faz com que essa sensação fique ainda mais forte." "Este título tem um peso especial por ser o primeiro vindo do Sul do Brasil e serve como motivação para toda uma geração de surfistas", afirmou o curitibano radicado em Florianópolis. "Já tínhamos grandes referências em São Paulo e no Nordeste, com o Ítalo Ferreira, e isso mostra que é possível, que existe um caminho a ser seguido por aqui também", disse Dora. Antes dele, Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021), Adriano de Souza (2015), Italo Ferreira (2019) e Filipe Toledo (2022 e 2023) conquistaram o título da WSL. A oitava conquista do Brasil veio após Yago bater na trave duas vezes. Em 2023, ele chegou a ir para o WSL Finals, mas ficou em quinto. Já no ano passado, Yago ficou fora da final. Ele terminou em sexto. Cartazes com mensagens de apoio e máscaras com o rosto do surfista brasileiro eram vistos no aeroporto para receber Yago, que distribuiu autógrafos e posou para fotos. Ele usa a lycra com o número 9 por ser fã de Ronaldo Fenômeno e queria ser jogador de futebol. Quem o fez mudar de ideia e trocar a bola pela prancha aos 11 anos foi o pai, Leandro Dora, o "Grilo", que foi surfista e técnico do filho desde o início da carreira. A parceria foi rompida no início de 2025. Atualmente, o campeão mundial é treinado por Leandro da Silva. "Tem um processo até acostumar com a nova posição, de termos uma relação apenas de pai e filho, não mais de técnico e atleta. Até hoje a gente está aprendendo a viver esse novo formato e as coisas estão indo bem", afirmou Yago. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave surfe Yago Dora Florianópolis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES CLUBE DO REMO Quatro meses de Marcos Braz no Remo: reforços, gestão e expectativa por resultados Executivo chegou ao Baenão em junho, trouxe reforços de peso, promoveu reformas internas e aposta na continuidade do técnico António Oliveira 07.09.25 8h30 Dia do Irmão Atacante do Paysandu destaca apoio do irmão no começo da carreira: 'Sem ele, não estaria aqui' Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Diogo Oliveira recorda o incentivo crucial de Rodolfo para seguir no futebol e relembra memórias de infância juntos 07.09.25 8h00 Mais esportes Com grandes expectativas, Belém se prepara para o Mundial de Clubes de Vôlei Torneio será realizado em dezembro, na capital paraense 07.09.25 7h00 Futebol Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão 06.09.25 19h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão 06.09.25 19h46 E AGORA? Paysandu antecipa receitas de 2026 e levanta debate sobre riscos financeiros O presidente Roger Aguilera confirmou que o clube realizou uma antecipação de receitas referentes à Copa do Brasil de 2025 e já prepara novo pedido para adiantar cotas de 2026 07.09.25 7h01 Mercado Ex-Remo é procurado e pode assumir o Paysandu na sequência da Série B Treinador está no Santa Cruz-PE e briga pelo acesso à Série C 06.09.25 18h39 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24