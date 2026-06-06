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Campeão juvenil em Roland Garros, Guto Miguel diz ser fã de João Fonseca: 'É incrível'

Estadão Conteúdo

Primeiro brasileiro a ser campeão juvenil de Roland Garros, Guto Miguel afirmou que sempre assistia aos jogos do sérvio Novak Djokovic, mas agora é um fã de seu compatriota João Fonseca, que neste ano eliminou o ex-número um do mundo e foi às quartas de final do Grand Slam francês.

"O que ele está fazendo é incrível", afirmou o goiano de 17 anos, que neste sábado derrotou o norte-americano Michael Antonius na final juvenil em Paris. "Quando era criança, sempre assistia ao Djokovic, mas agora sou um grande fã do João Fonseca", completou ele, que vai assumir a liderança do ranking mundial da categoria, igualando os feitos de Tiago Fernandes, Orlando Luz e do próprio Fonseca.

O tenista ampliou a ligação do Brasil com Roland Garros com a conquista deste sábado. "O que o Guga Gustavo Kuerten, tricampeão em Roland Garros fez, o João Fonseca fez esta semana, e agora acho que fiz um pouco pelo Brasil aqui", disse ele, que foi o quarto tenista do país a vencer um Grand Slam na categoria, depois de Tiago Fernandes (Australian Open de 2010), Thiago Wild (US Open de 2018) e Fonseca (US Open de 2023).

Antes de Guto, os juvenis brasileiros haviam batido na trave algumas vezes, com Luís Felipe Tavares, vice-campeão em 1967, e Edison Mandarino e Thomas Koch, que também alcançaram finais do torneio nas décadas de 1950 e 1960. Guga foi campeão juvenil de duplas em 1994, e Vitória Miranda conquistou os títulos de simples e duplas em cadeira de rodas no ano passado.

"Acho que o país está vivendo um bom momento novamente, com todos os jogadores crescendo juntos. Isso é bom", afirmou ele, que pode encarar o ídolo Fonseca nos próximos anos no circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), já que o número 1 do Brasil é apenas um pouco mais velho do que ele, com 19 anos.

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