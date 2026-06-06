Campeão juvenil em Roland Garros, Guto Miguel diz ser fã de João Fonseca: 'É incrível' Estadão Conteúdo 06.06.26 21h17 Primeiro brasileiro a ser campeão juvenil de Roland Garros, Guto Miguel afirmou que sempre assistia aos jogos do sérvio Novak Djokovic, mas agora é um fã de seu compatriota João Fonseca, que neste ano eliminou o ex-número um do mundo e foi às quartas de final do Grand Slam francês. "O que ele está fazendo é incrível", afirmou o goiano de 17 anos, que neste sábado derrotou o norte-americano Michael Antonius na final juvenil em Paris. "Quando era criança, sempre assistia ao Djokovic, mas agora sou um grande fã do João Fonseca", completou ele, que vai assumir a liderança do ranking mundial da categoria, igualando os feitos de Tiago Fernandes, Orlando Luz e do próprio Fonseca. O tenista ampliou a ligação do Brasil com Roland Garros com a conquista deste sábado. "O que o Guga Gustavo Kuerten, tricampeão em Roland Garros fez, o João Fonseca fez esta semana, e agora acho que fiz um pouco pelo Brasil aqui", disse ele, que foi o quarto tenista do país a vencer um Grand Slam na categoria, depois de Tiago Fernandes (Australian Open de 2010), Thiago Wild (US Open de 2018) e Fonseca (US Open de 2023). Antes de Guto, os juvenis brasileiros haviam batido na trave algumas vezes, com Luís Felipe Tavares, vice-campeão em 1967, e Edison Mandarino e Thomas Koch, que também alcançaram finais do torneio nas décadas de 1950 e 1960. Guga foi campeão juvenil de duplas em 1994, e Vitória Miranda conquistou os títulos de simples e duplas em cadeira de rodas no ano passado. "Acho que o país está vivendo um bom momento novamente, com todos os jogadores crescendo juntos. Isso é bom", afirmou ele, que pode encarar o ídolo Fonseca nos próximos anos no circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), já que o número 1 do Brasil é apenas um pouco mais velho do que ele, com 19 anos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros Guto Miguel João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6) Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos 06.06.26 9h10 ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Futebol Equipe do Grupo Liberal intensifica preparação para cobertura da Copa do Mundo nos EUA A poucos dias da viagem, equipe projeta cobertura especial do Mundial, com conteúdo multiplataforma e linguagem paraense 05.06.26 16h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 ALERTA Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017 04.06.26 22h49