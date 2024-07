Campeão do mundo, Thomas Müller se despede da seleção alemã: 'Orgulho de jogar pelo meu país'

Prestes a completar 35 anos, o atacante Thomas Müller usou as redes sociais para anunciar nesta segunda-feira (15) sua aposentadoria da seleção alemã. Um dos gigantes defendendo as cores de seu país, ele sai com a certeza do dever cumprido após 131 jogos, alguns recordes pessoais e o título mundial em 2014 na Copa disputada no Brasil.



O jogador já não tinha mais espaço na seleção alemã, disputou somente dois jogos na Eurocopa, em ambos vindo da reserva, e agora vai se dedicar exclusivamente ao Bayern de Munique e na função de "torcedor" da esquadra nacional.

"Após 131 jogos e 45 gols, hoje me despeço da seleção alemã. Pude participar de quatro Copas do Mundo e quatro Campeonatos Europeus, levantar a Copa do Mundo e sentir o seu amor em campo. Sempre tive muito orgulho de jogar pelo meu país e quero agradecer a todos", afirmou Müller, que completa 35 anos em setembro, segurando uma bandeira do país.

"Estarei torcendo pelo time no caminho para a Copa do Mundo de 2026 como fã, mas não mais como jogador em campo. Às vezes me senti arrasado, mas me levantei atuando com os melhores jogadores do mundo e ao lado de companheiros fantásticos com quem vivi inúmeros momentos inesquecíveis", seguiu.

Com seus 45 gols, Müller se despede como o sétimo maior artilheiro da Alemanha, ao lado da também lenda Rummenigge, na lista encabeçada por Klose, com 71. Ele é o terceiro jogador com mais aparições defendendo a seleção, foi eleito o melhor jovem da Copa de 2010 e foi campeão em 2014, em final diante da Argentina no Maracanã, no Rio.

Na despedida, um agradecimento emotivo aos torcedores alemães. "Sentir seu carinho em campo sempre me deixou muito orgulhoso de jogar pelo país. Nós comemoramos juntos e às vezes derramamos uma lágrima juntos. Gostaria de agradecer a todos os fãs e companheiros de equipe da seleção nacional. Obrigado pelo seu apoio ao longo dos anos", disse.

O Bayern de Munique agradeceu ao jogador pelos serviços prestados na seleção. "Que carreira extraordinária na seleção nacional! Thomas, sentiremos sua falta no grande cenário internacional. Você foi e sempre será um exemplo para toda uma nação", escreveu o clube.