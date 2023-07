Campeão! Alessandro Silva é tricampeão mundial paralímpico em Paris

O atleta paulista Alessandro Silva conquistou o tricampeonato mundial na prova do lançamento de disco da classe F11 (para cegos) no Mundial de Atletismo Paralímpico realizado em Paris, na França. A prova foi realizada na madrugada deste sábado (15), no horário de Brasília.

Desde o terceiro lançamento, quando alcançou a marca de 44 metros e 15 centímetros, o brasileiro assumiu a liderança da disputa, mantendo-se na primeira posição até o final. Na última oportunidade, ele ampliou sua liderança ao alcançar a marca de 45 metros e 30 centímetros, que também se tornou sua melhor marca na temporada. O iraniano Mahdi Olad ficou com a prata com a marca de 43,73 metros, enquanto o espanhol Alvaro Cano conquistou o bronze com 37,60 metros.

Alessandro expressou sua satisfação com o resultado: "Dever cumprido. Feliz em saber que o trabalho que está sendo feito tem tido bons resultados. Quem ganha a prova é a cabeça. Com a ajuda de psicólogos aliada à nossa experiência, consigo competir mais calmo hoje em dia. Saber que estou fazendo o meu máximo me tranquiliza", afirmou o atleta em entrevista à assessoria do Comitê Paralímpico do Brasil.

Campeão outras duas vezes

O atleta brasileiro já havia sido campeão mundial no lançamento de disco em Dubai 2019 e Londres 2017, além de conquistar ouros nos Parapans de Toronto em 2015 e Lima em 2019, bem como nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016 e Tóquio 2020.

A delegação nacional que participa do evento é composta por 54 atletas e 11 atletas-guia, marcando o primeiro evento de nível internacional da modalidade após os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.

Com essa nova conquista, o Brasil mantém-se na segunda posição do quadro de medalhas, somando um total de 32 pódios, sendo 11 medalhas de ouro, oito de prata e 13 de bronze. A liderança pertence à China, com 14 medalhas de ouro, 13 de prata e sete de bronze.