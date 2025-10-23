Capa Jornal Amazônia
Camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo terá nova tecnologia de fluxo de ar

A tecnologia, que recebe o nome Aero-Fit, têm como objetivo combater a umidade e o impacto do calor do campo no corpo dos jogadores

Estadão Conteúdo
fonte

Nova tecnologia Aero-Fit da Nike (Divulgação / Nike)

A Nike anunciou nesta quinta-feira detalhes das tecnologias que farão parte da nova camiseta oficial da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. O projeto é resultado de uma pesquisa desenvolvida nos últimos cinco anos pelo laboratório de inovação da marca.

A tecnologia, que recebe o nome Aero-Fit, têm como objetivo combater a umidade e o impacto do calor do campo no corpo dos jogadores.

Em comparação aos designs anteriores, o de 2026 busca oferecer mais do que o dobro de fluxo de ar, facilitando a circulação entre a pele dos atletas e o tecido e promovendo a redução do estresse térmico durante a partida.

Testes iniciais e controlados mostraram que o novo material oferece 238% mais ventilação do que as criações anteriores. A Nike afirmou ter feito testes em temperaturas similares às antecipadas para as semanas da Copa, que será disputada entre junho e julho, isto é, durante o verão.

A eficiência é obtida por meio da adição de malhas elípticas nas áreas do corpo que mais acumulam calor. A estrutura consegue criar canais e fazer com que o fluxo de ar fique constante.

De acordo com os desenvolvedores, a sensação de utilizar a peça é similar à um "ar condicionado natural" que permite que os jogadores fiquem "frescos e secos" por mais tempo.

Janett Nichol, vice-presidente de inovação em vestuário da empresa, disse em entrevista ao UOL que atletas de todas as confederações serão beneficiados com a tecnologia independentemente do desenho da camisa.

Além das vantagens no funcionamento, o Aero-Fit é o primeiro tecido de alto desempenho produzido 100% por resíduos têxteis - serão 70% sobras industriais e 30% de materiais pós-consumo. O processo de reciclagem será químico permitindo múltiplos ciclos de reaproveitamento sem que haja perda de qualidade.

A Nike projeta que as tecnologias também sejam implementadas em peças de outras modalidades esportivas, como no basquete e no atletismo.

Palavras-chave

futebol

seleção brasileira

camisa

Copa do Mundo
Esportes
