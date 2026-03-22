Calleri minimiza jejum do São Paulo contra o Palmeiras e ironiza: sempre jogam igual Estadão Conteúdo 22.03.26 10h02 O Palmeiras venceu o São Paulo em pleno MorumBis pela oitava rodada do Brasileirão neste sábado, 21, e assumiu a liderança da tabela, mas teve jogador que não ficou impressionado com a atuação. O atacante Calleri disse que sua equipe "controlou" a partida e que o time de Abel Ferreira "sempre joga igual". Ainda, minimizou a série sem vencer o clássico. O revés no Choque-Rei estende um incômodo jejum do clube tricolor, que agora não bate o rival há 12 jogos. A última vitória foi em julho de 2023, na Copa do Brasil - quase três anos de tabu. Além disso, também viu o alviverde lhe tomar a ponta. Falando à imprensa após o jogo, Calleri reconheceu a sequência ruim contra o Palmeiras, mas fez ressalvas. "Não lembram que a gente empatou e foi campeão na cara deles", disse o argentino, provavelmente fazendo referência à conquista da Supercopa Rei de 2024. "Quando a gente dá volta olímpica, não (conta)". Naquela decisão, ainda que o São Paulo tenha saído com o título, não foi com vitória no tempo normal e, assim, foi considerada um empate. O atacante parabenizou o rival pelo resultado no Choque-Rei e aproveitou para 'alfinetar' o estilo de jogo do time de Abel. "Faz um gol aos cinco minutos e depois joga como sempre. Jogaram do meio-campo para trás", comentou. "A gente jogou muito mais, mas não conseguiu levar perigo ao gol deles". "Mais uma vez, controlamos o jogo, mas não tivemos chances de gol, mas o Palmeiras jogou como sempre joga. Parabéns ao Palmeiras, sempre jogam igual", ironizou Calleri em entrevista ao SporTV. Jhon Arias fez o único gol da partida no Morumbis em uma bonita jogada pelo lado esquerdo, em que puxou para a perna direita e chutou da entrada da grande área, rasteiro, no canto direito de Rafael. Apesar de ter tido 63% de posse de bola, o São Paulo terminou o clássico com menos finalizações (3 a 6) e chutes na direção do gol (0 a 2). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro São Paulo FC Calleri COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 futebol Após quase 32 anos, Remo reencontra o Bahia na Série A e busca reação Time azulino ainda não venceu no campeonato e enfrenta a equipe que ainda não foi derrotada na disputa 22.03.26 8h00 Futebol 'Fazer futebol é caro': dirigente revela quanto custa disputar a elite do Campeonato Paraense Entre logística, elenco e estrutura, orçamento pode chegar a R$ 1 milhão por temporada na Série A estadual 22.03.26 10h00