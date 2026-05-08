Calderano perde invencibilidade e Brasil é arrasado pela França no Mundial de Tênis de mesa Hugo Calderano abriu a série e amargou seu primeiro revés na competição Estadão Conteúdo 08.05.26 18h03 Hugo Calderano (YouTube @CazeTV) Chegou ao fim nesta sexta-feira a grande campanha do Brasil no Mundial por Equipes do tênis de mesa. A seleção verde e amarela sucumbiu diante da favorita França dos irmãos Félix e Alexis Lebrun, 4º e 12º do mundo, se despedindo nas quartas de final, com derrota arrasadora por 3 a 0. Hugo Calderano abriu a série e amargou seu primeiro revés na competição. Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka também foram superados e o País se despediu com apenas um set fechado no confronto. Garantida entre as quatro melhores seleções, a França agora terá pela frente a poderosa equipe da China em uma das semifinais. Do outro lado, mais duas equipes asiáticas. O Japão encara Taipei Chinês. Favoritos do confronto e com três representantes no Top 25 do mundo, os franceses mudaram a estratégia e colocaram seu mesa-tenista menos forte para a abertura da série contra Hugo Calderano: Flavien Coton, 23º do ranking e somente 18 anos. Quinto do planeta, Calderano encarou o jovem francês pela segunda vez na carreira - venceu anteriormente - para tentar colocar o Brasil na frente da dura disputa. Mas largou mal, logo com 4 a 0 de desvantagem diante de um agressivo Flavien. Errando em demasia, ficou com 6 a 1 contra. Calderano salvou três set points para empatar em 10 a 10. Mas mandou para fora e levou 12 a 10. Melhor no começo do segundo set, arrancou aplausos com golpe pelas costas e logo 3 a 0 de frente. Não manteve o bom desempenho e voltou a perder, agora por 11 a 8. Um tanto incomodado, Calderano amargou sua primeira derrota no Mundial ao desperdiçar vantagem de quatro pontos (8 a 4) e cair com 11 a 9. Guilherme Teodoro entrou para o segundo jogo sob obrigação de mostrar superação contra Félix Lebrun, o 4º do mundo, mas pouco exigiu do oponente, levando tranquilos 3 a 0, parciais de 11/4, 11/2 e 11/4. Leonardo Iizuka, de apenas 20 anos, tinha a missão inglória de deixar o Brasil vivo na disputa contra outro gigante oponente. O desafio frente ao irmão Alexis Lebrun, 12º do ranking, começou com o brasileiro buscando reação improvável, salvando quatro set points e abrindo 1 a 0 com 13 a 11. O francês assumiu o controle da partida dali em diante e fechou com 11/3, 11/4 e 11/7. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis de mesa Mundial por Equipes Hugo Calderano Guilherme Teodoro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Zé Ricardo confia no 'fator casa' do Remo contra o Palmeiras: 'Podemos, sim, buscar a vitória' Volante exaltou ainda o fato da equipe azulina ter vencido na última rodada, o que aumentou a confiança do time. 08.05.26 17h35 Futebol Paysandu tem melhor início de Série C em 16 anos, aponta levantamento Desempenho nas cinco primeiras rodadas não era registrado pelo clube desde 2010 08.05.26 15h35 Corrida do Sal Relevo de Salinas será desafio para competidores na Corrida do Sal 2026 Maratonista Kenny Rodrigues dá dicas de prepração para a maior prova de corrida do verão paraense. 08.05.26 12h22 MMA Sport Club Cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando 08.05.26 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12 BUNDESLIGA Borussia x Eintracht : onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/05) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e detalhes da partida 08.05.26 14h30 MERCADO DA BOLA Vini Jr entra no radar de reforços do Manchester City para a próxima temporada, diz jornal o jogador brasileiro não renovou o seu vínculo com o Real Madrid 08.05.26 9h47 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00