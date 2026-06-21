Calderano oscila na final do WTT Star Contender de Ljubljana e perde do 17º do mundo

O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano teve uma atuação com altos e baixos na final do WTT Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia, neste domingo e viu o japonês Shunsuke Togami, 17º do ranking mundial, acabar com seu sonho de vencer o torneio pela terceira vez consecutiva.

O mesa-tenista de 24 anos marcou 4 a 3 (7/11, 12/10, 11/8, 4/11, 11/5, 7/11 e 11/7) contra o oitavo do mundo e conquistou sua terceira vitória em sete confrontos com Calderano, que completa 30 anos nesta segunda-feira.

A partida começou com os dois jogadores tentando definir os pontos de maneira rápida, com poucas trocas de bola. Após o equilíbrio no placar até o 5 a 5, o brasileiro conseguiu deslanchar e fechou em 11/7. A segunda parcial foi mais equilibrada e após empate em 10 a 10, Togami fechou em 12/10.

Calderano começou a terceira parcial errando mais e viu o rival abrir 6 a 3, mas reagiu e empatou em 6 a 6. A dinâmica de Togami abrir vantagem e Calderano encostar se repetiu no 8 a 8, mas depois o japonês ficou em vantagem em 2 a 1 ao fechar a parcial em 11/8. Em desvantagem no placar, o brasileiro começou a quarta parcial com mais intensidade abriu 8 a 2. Sem muita resistência do rival, Calderano fez 11/4 e empatou em 2 a 2.

Togami conseguiu forçar erros do rival no início do quinto game, fez 8 a 2 e só precisou administrar a vantagem para fechar em 11/5. O brasileiro começou a sexta parcial na frente, fez 4 a 2, mas viu o rival virar para 5 a 4 e pediu tempo técnico. Calderano voltou ao jogo mais agressivo e venceu quatro pontos seguidos. Depois, só precisou administrar a vantagem, fechar em 11/7 e levar a decisão para o sétimo e último game.

O brasileiro começou sacando, mas após um início com pontos alternados viu o japonês abrir 8 a 3. Com 9 a 6, Togami solicitou seu tempo técnico. O brasileiro voltou ao jogo marcando o ponto, mas foi insuficiente para frear o japonês, que fechou o jogo com 11/7.

A próxima competição de Calderano será o Smash, nos EUA, que começa na quinta-feira. Em 2025, o mesa-tenista brasileiro não disputou o evento, que conta com todos os top ten do ranking mundial, por problemas burocráticos com o visto para a entrada no país.