Calderano oscila na final do WTT Star Contender de Ljubljana e perde do 17º do mundo Estadão Conteúdo 21.06.26 15h11 O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano teve uma atuação com altos e baixos na final do WTT Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia, neste domingo e viu o japonês Shunsuke Togami, 17º do ranking mundial, acabar com seu sonho de vencer o torneio pela terceira vez consecutiva. O mesa-tenista de 24 anos marcou 4 a 3 (7/11, 12/10, 11/8, 4/11, 11/5, 7/11 e 11/7) contra o oitavo do mundo e conquistou sua terceira vitória em sete confrontos com Calderano, que completa 30 anos nesta segunda-feira. A partida começou com os dois jogadores tentando definir os pontos de maneira rápida, com poucas trocas de bola. Após o equilíbrio no placar até o 5 a 5, o brasileiro conseguiu deslanchar e fechou em 11/7. A segunda parcial foi mais equilibrada e após empate em 10 a 10, Togami fechou em 12/10. Calderano começou a terceira parcial errando mais e viu o rival abrir 6 a 3, mas reagiu e empatou em 6 a 6. A dinâmica de Togami abrir vantagem e Calderano encostar se repetiu no 8 a 8, mas depois o japonês ficou em vantagem em 2 a 1 ao fechar a parcial em 11/8. Em desvantagem no placar, o brasileiro começou a quarta parcial com mais intensidade abriu 8 a 2. Sem muita resistência do rival, Calderano fez 11/4 e empatou em 2 a 2. Togami conseguiu forçar erros do rival no início do quinto game, fez 8 a 2 e só precisou administrar a vantagem para fechar em 11/5. O brasileiro começou a sexta parcial na frente, fez 4 a 2, mas viu o rival virar para 5 a 4 e pediu tempo técnico. Calderano voltou ao jogo mais agressivo e venceu quatro pontos seguidos. Depois, só precisou administrar a vantagem, fechar em 11/7 e levar a decisão para o sétimo e último game. O brasileiro começou sacando, mas após um início com pontos alternados viu o japonês abrir 8 a 3. Com 9 a 6, Togami solicitou seu tempo técnico. O brasileiro voltou ao jogo marcando o ponto, mas foi insuficiente para frear o japonês, que fechou o jogo com 11/7. A próxima competição de Calderano será o Smash, nos EUA, que começa na quinta-feira. Em 2025, o mesa-tenista brasileiro não disputou o evento, que conta com todos os top ten do ranking mundial, por problemas burocráticos com o visto para a entrada no país. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis de mesa WTT Star Contender de Ljubljana Hugo Calderano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Júnior Rocha destaca volume ofensivo do Paysandu após vitória sobre o Maranhão Técnico bicolor também falou sobre a meta de pontos para garantir a classificação para a próxima fase da Série C 21.06.26 15h19 futebol Palestra no Paysandu orienta famílias sobre desafios da formação de jovens atletas Ação realizada em parceria com a Defensoria Pública abordou contratos, legislação esportiva, papel da família e cuidados com promessas no futebol de base 21.06.26 9h00 FUTEBOL Retorno aos treinos pode fortalecer o Remo na Série A, avalia colunista Colunista de O Liberal destaca importância da pausa para recuperação física, ajustes táticos e reforço do elenco azulino 21.06.26 8h10 Futebol Ingressos caros e show no intervalo: Copa de 2026 adota o padrão do entretenimento dos EUA Copa do Mundo nos EUA aposta em experiência de entretenimento, mas valores elevados de ingressos e consumo geram impacto entre torcedores 21.06.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 FUTEBOL Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C 20.06.26 23h12 FUTEBOL Retorno aos treinos pode fortalecer o Remo na Série A, avalia colunista Colunista de O Liberal destaca importância da pausa para recuperação física, ajustes táticos e reforço do elenco azulino 21.06.26 8h10 FUTEBOL Tuna e Águia iniciam disputa por vaga nas oitavas da Série D Clubes paraenses entram em campo neste domingo (21) pelo mata-mata da competição nacional em busca de vantagem na segunda fase 21.06.26 8h00