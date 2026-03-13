Calderano ganha após defesa de costas e 10 match points e reencontra francês algoz na Olímpíada Estadão Conteúdo 13.03.26 13h38 Hugo Calderano continua mostrando todo o seu talento nas disputadas de tênis de mesa. Quarto colocado do ranking mundial - chegou ao segundo post dias atrás -, o brasileiro e garantiu nas quartas de final do no WTT Champions de Chongqing, disputado na China, ao superar o croata Tomislav Pucar por 3 a 1 nesta sexta-feira. O triunfo verde e amarelo teve um quarto set insano, com Calderano defendendo uma bola com o braço pelas costas quando o placar estava 15 a 15 - ganhou o ponto com o croata mandando para fora - e fechando somente após 10 match points. Foi um jogo bastante equilibrado diante do 30º do mundo. Pucar dificultou bastante as ações para Calderano, que venceu o primeiro set por 11 a 9 e depois permitiu a igualdade, com 1 a 7 para o croata. A única parcial de calmaria ao brasileiro foi a terceira, quando se impôs desde o início e fechou com tranquilos 11 a 3. Parecia um passo gigantesco para uma vitória sem sustos, mas o quarto set acabou se tornando um dos mais longos da competição chinesa. Calderano abriu 10 a 8, teve seus dois primeiros match points e não aproveitou. Após o 10 a 10 a disputa foi acirrada, com um ponto para cada lado até 17 a 17. O brasileiro conseguiu anotar duas vezes seguidas e fechou na décima oportunidade, com 19 a 17. Neste WTT Champions de Chongqing, o brasileiro já se vingou de Chen Yuanyu, e pode ter novo acerto de contas neste sábado pela manhã (9h15 de Brasília), quando reencontra o francês Félix Lebrun, para quem perdeu na disputa de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Apesar do gostinho de revanche sempre que encontra o rival, Calderano já o superou em duas decisões após a decepção olímpica. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Tênis de mesa WTT Champions de Chongqing Hugo Calderano Tomislav Pucar Félix Lebrun COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 ESTREIA AMARGA Condé diz que Fluminense foi muito superior e prevê 'muito trabalho' para tornar o Remo competitivo Sem citar posições específicas, ele confirmou que a diretoria já trabalha no mercado para suprir carências do grupo 12.03.26 23h02 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56