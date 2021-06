Caiu o campeão! CRB faz história e elimina o Palmeiras da Copa do Brasil em pleno Allianz Parque

Zebra na Copa do Brasil! Nos pênaltis, o CRB eliminou o atual campeão do torneio, Palmeiras, e avançou às oitavas de final. A equipe alagoana devolveu o placar da ida, e venceu por 1 a 0, com gol de Ewandro, no Allianz Parque. Na disputa de pênaltis, venceu por 4 a 3.

CRB ABRE O PLACAR CEDOO Palmeiras começou o jogo impondo pressão e ocupando o campo de ataque. Aos 4 minutos, após boa jogada pela direita. Rony cruzou rasteiro para Wesley. Dentro da pequena área, Wesley tocou fraco, e Diogo Silva fez a defesa.

No minuto seguinte, o CRB abriu o marcador. Após lançamento do goleiro, Victor Luís não afastou bem. A bola se ofereceu para Diego Torres, que lançou Ewandro. O atacante bateu por cima de Weverton e fez o primeiro no Allianz Parque.

GUM SALVA O GALOO Verdão não alterou a postura com o gol sofrido, e seguiu em cima da equipe alagoana, que se fechava bem na defesa e tentava pegar a defesa alviverde desprevenida.

O próximo lance de perigo da equipe da casa veio aos 23 minutos. Após lançamento de Mayke pela direita, Rony dominou de peito, invadiu a área e chutou ao gol. A bola ia entrando, mas o zagueiro Gum, ex-Fluminense, afastou.

O Verdão não conseguia penetrar a zaga do Galo, e insistia em cruzamentos. Aos 37, Wesley alçou bola na área. Felipe Melo cabeceou para o meio. Sozinho, Renan conseguiu o desvio, mas pegou fraco, e a bola foi ao lado.

VERDÃO FLERTA COM O EMPATE NO SEGUNDO TEMPOCom apenas um minuto no segundo tempo, o goleiro Diogo Silva teve que trabalhar, evitando o empate. Gum desvio errado o cruzamento de Veiga. Luiz Adriano, quase na pequena área, conseguiu tocar na bola, e o goleiro do CRB fez ótima defesa.

O CRB seguia defendendo com duas linhas compactas, dificultando a criação do Palmeiras. Com muita obediência tática, o Galo quase ampliou. Diego Torres foi lançado, venceu Felipe Melo na corrida e chuta dentro da área. Weverton saiu bem do gol e conseguiu fazer a defesa.

PRESSÃO TOTAL ALVIVERDE

Precisando do gol para não ir aos pênaltis, o Verdão apostava em chutes de longa distância para vencer a retranca alagoana. Gustavo Scarpa arriscou dois chutes perigosos, e ainda cobrou falta venenosa.

Em rara oportunidade na qual o CRB cedeu espaços, Breno Lopes ficou muito perto do empate. Wesley cruzou pela esquerda. De primeira, o camisa 19 mandou firme, no centro do gol, forçando Diogo a realizar novo defesa.

Nos minutos finais, o Palmeiras se lançou ao ataque com todas as suas peças, mas não teve a competência para achar o gol de empate.

PENALIDADESNa disputa de pênaltis, Guilherme Romão desperdiçou a segunda cobrança para o CRB. Na terceira do Verdão, Diogo Silva defendeu a penalidade de Lucas Lima. Logo em seguida, Weverton defendeu a batida de Reginaldo.

Na quarta cobrança do Palmeiras, Digo Silva defendeu a cobrança de Breno Lopes. Mas na quinta cobrança do Leão da Praia, Dudu chutou para fora. Luiz Adriano cobrou o quinto, e mandou no travessão.

Marcos Rocha errou e o CRB avançou.

FICHA TÉCNICAPalmeiras 1 (3) x (4) 1 CRBData: 09 de Junho de 2021, quarta-feiraHorário: 19h (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São PauloÁrbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa – AB/PIAssistentes: Rogério de Oliveira Braga – AB/PI e Márcio Iglésias Araújo Silva – AB/PIPúblico/Renda: Sem públicoCartões amarelos: Luan (PAL); Gum, Ewandro, Frazan (CRB) Cartões vermelhos: Gols: Ewandro (5'/1ºT) (0-1)

PALMEIRAS: Weverton, Mayke (Marcos Rocha, 24/2ºT), Luan, Rean e Victor Luís; Felipe Melo (Zé Rafael, 24/2ºT), Raphael Veiga (Lucas Lima, 34/2ºT) e Gustavo Scarpa; Rony (Breno Lopes, 24/2ºT), Luiz Adriano e Wesley (Willian, 34/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Guilherme Romão; Jean Patrick (Carlos Jatobá, 12/2ºT), Marthã (Claudinei, 28/2ºT) e Diego Torres; Erik (Calyson, 28/2ºT), Ewandro (Dudu, 17/2ºT) e Hyuri. Técnico: Allan Aal.