Caio Bonfim conquista o bronze nos 10 km do Grande Prêmio de Madri de marcha atlética Estadão Conteúdo 31.05.26 14h32 Vice-campeão olímpico nos 20 km, o brasileiro Caio Bonfim conquistou neste domingo a medalha de bronze nos 10 km do Grande Prêmio de Madri de marcha atlética. Ele completou a prova em 39min31, atrás do italiano Francesco Fortunato (39min15) e do espanhol Paul Mcgrath (39min23). A competição na capital espanhola faz parte do Circuito Mundial de marcha atlética, na categoria ouro, equivalente à Diamond League nas provas de campo e pista. Em 2026, o brasileiro estabeleceu o recorde sul-americano (1h21min44) na meia maratona, prova que estreou na marcha em 2026 e estará no programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, em Kobe, no Japão. Depois, foi vice-campeão na China, bronze no Mundial de Brasília, prata em Podebrady (República Checa) e quarto em La Coruña (Espanha). "Foram boas competições pelo tour mundial, tanto a de La Coruña quanto a de Madri, na Espanha, porque estamos competindo no altíssimo nível e o Caio estar entre esses atletas é sempre muito bom", disse a treinadora Gianetti Sena Bonfim, que também é mãe do marchador. "Vamos trabalhar a recuperação e o condicionamento físico e voltar para os treinos porque temos o nosso Troféu Brasil e a gente quer fazer bonito", afirmou a técnica, referindo-se à competição que será realizada de 23 a 26 de julho, em São Paulo. Gianetti disse que em 2026 as competições ficaram encavaladas por causa da Copa do Mundo da Fifa. "Correria com competições quase todos os fins de semana e tivemos de abrir mão de algumas. Saindo desse tour satisfeitos com um ano bom e constante e vamos em frente com Troféu Brasil, Jogos Sul-Americanos e mais uma prova de maratona que vamos escolher no fim do ano." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave marcha atlética Grande Prêmio de Madri Caio Bonfim COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Futebol Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. 31.05.26 22h31 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem' 01.06.26 0h06 Futebol Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca 31.05.26 22h39 Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Dorival vê São Paulo melhor e avalia que resultado não veio por falta de tempo e treinos 31.05.26 23h41