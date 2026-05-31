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Caio Bonfim conquista o bronze nos 10 km do Grande Prêmio de Madri de marcha atlética

Estadão Conteúdo

Vice-campeão olímpico nos 20 km, o brasileiro Caio Bonfim conquistou neste domingo a medalha de bronze nos 10 km do Grande Prêmio de Madri de marcha atlética. Ele completou a prova em 39min31, atrás do italiano Francesco Fortunato (39min15) e do espanhol Paul Mcgrath (39min23).

A competição na capital espanhola faz parte do Circuito Mundial de marcha atlética, na categoria ouro, equivalente à Diamond League nas provas de campo e pista.

Em 2026, o brasileiro estabeleceu o recorde sul-americano (1h21min44) na meia maratona, prova que estreou na marcha em 2026 e estará no programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, em Kobe, no Japão. Depois, foi vice-campeão na China, bronze no Mundial de Brasília, prata em Podebrady (República Checa) e quarto em La Coruña (Espanha).

"Foram boas competições pelo tour mundial, tanto a de La Coruña quanto a de Madri, na Espanha, porque estamos competindo no altíssimo nível e o Caio estar entre esses atletas é sempre muito bom", disse a treinadora Gianetti Sena Bonfim, que também é mãe do marchador.

"Vamos trabalhar a recuperação e o condicionamento físico e voltar para os treinos porque temos o nosso Troféu Brasil e a gente quer fazer bonito", afirmou a técnica, referindo-se à competição que será realizada de 23 a 26 de julho, em São Paulo.

Gianetti disse que em 2026 as competições ficaram encavaladas por causa da Copa do Mundo da Fifa. "Correria com competições quase todos os fins de semana e tivemos de abrir mão de algumas. Saindo desse tour satisfeitos com um ano bom e constante e vamos em frente com Troféu Brasil, Jogos Sul-Americanos e mais uma prova de maratona que vamos escolher no fim do ano."

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marcha atlética

Grande Prêmio de Madri

Caio Bonfim
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