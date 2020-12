Cacá, do Cruzeiro, grava vídeo de apoio ao menino Luiz Eduardo

O caso do menino Luiz Eduardo, de 11 anos, viralizou na internet. A criança gravou um vídeo depois do jogo contra Instituto S.E.T., em que o garoto chora e reclama do que ouviu dentro de campo na partida pela categoria sub-11 de um torneio em Goiás.

-O cara falava assim: “fecha o preto aí, ó!”. Aí eu aguardei para falar no final com os pais. Falou um tantão de vezes- disse na gravação. A situação comoveu o esporte e gerou reações de todos os tipos e apoio. E, uma delas foi do zagueiro Cacá, do Cruzeiro, dando apoio ao menino, que sofreu injúria racial.

-Fala, Luiz Eduardo! Aqui é o Cacá. Passando aqui para te passar uma força. Dizer que, infelizmente, no mundo em que vivemos o preconceito ainda existe. Mas a gente tem que fazer como você fez, não se calar, bater de frente com o preconceito e seguir em busca dos nossos sonhos para que a gente possa, um dia, tentar melhorar isso. Para gente é muito ruim. Pode ter certeza que estarei aqui torcendo pelo seu sucesso e te espero na Toca para um dia bater uma bola com você- disse no vídeo abaixo.

Cacá, nosso zagueiro, gravou um vídeo para Luiz Eduardo, garoto de apenas 11 anos, vítima de racismo em um campeonato de futebol. Luiz Eduardo foi convidado e virá à Toca, em janeiro, para ser acompanhado pelo Clube. Estamos ao seu lado, garoto! 👊🏿#NosSomosOCruzeiro 💙 pic.twitter.com/EYOSJG0gl4 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 20, 2020

Luiz Eduardo foi convidado pelo Cruzeiro para visitar a Toca da Raposa, prontamente aceito pelo menino, que virá em janeiro e será acompanhado pelo clube.

Além do Cruzeiro, Luiz Eduardo recebeu convites de Santos, Vasco e Fluminense para fazer testes. O craque Neymar também enviou uma mensagem de carinho ao garoto.