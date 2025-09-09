Bruno Rodrigues projeta volta ao Palmeiras após seguidas lesões: 'Expectativas são as melhores' Estadão Conteúdo 09.09.25 14h48 Quase dois anos depois de chegar ao Palmeiras com status de reforço promissor, Bruno Rodrigues enfim começa a enxergar a chance de retomar a carreira. O atacante, que disputou apenas dois jogos oficiais pelo clube em janeiro de 2024, passou por um período doloroso de cirurgias e recuperação em ambos os joelhos. Agora, vê a possibilidade de escrever uma nova história no Allianz Parque. "Estou me sentindo muito bem mentalmente e fisicamente também, me sinto bem melhor. Muito feliz, de verdade, porque eu sei o que eu passei nesse clube e todo mundo que trabalha aqui também sabe o que eu passei", disse o jogador, ainda cauteloso, mas aliviado com os primeiros passos no retorno. A travessia até aqui foi dura. Primeiro, uma ruptura no ligamento do joelho direito, em janeiro do ano passado, o tirou de combate por meses. Quando se preparava para voltar, um novo drama: a ruptura do tendão patelar do joelho esquerdo, lesão que remete a casos graves de outros atacantes, como Ronaldo. O cenário parecia desolador, mas Bruno encontrou força na família. "Eu sei muito bem o que passei, minha família sabe o que passei também, minha esposa, que está mais do meu lado. Então, estou muito ansioso, ela também está muito ansiosa, mas temos de seguir o processo do clube, do pessoal que está aqui todos os dias e sabe muito bem da minha evolução." O atacante conseguiu voltar a campo no último jogo-treino, quando participou de 30 minutos e saiu animado com as respostas do corpo. "Foi um momento muito especial para mim, só tenho que agradecer a todo mundo. Graças a Deus, consegui ir bem no último jogo-treino, pude participar de 30 minutos e me senti muito bem. As expectativas são as melhores e, se Deus quiser, no momento certo, as coisas vão acontecer." O contrato até 2028 ainda dá a Bruno uma boa margem para buscar espaço, mas a sensação é de que o momento é decisivo. O Palmeiras está firme na briga pelo topo do Brasileirão e precisa de alternativas ofensivas. A expectativa é que o atacante esteja à disposição contra o Internacional, no sábado, às 18h30, no Allianz Parque, em duelo direto pelas primeiras posições da tabela. A cautela, porém, é palavra de ordem dentro do clube e também do jogador. "Temos de seguir passo a passo porque não foi nada fácil passar por tudo que eu passei. É seguir o processo e esperar o momento de Deus", ressaltou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Bruno Rodrigues COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ele voltou! Paysandu confirma contratação do técnico Márcio Fernandes para a Série B Lanterna da Série B, o Paysandu busca em Márcio Fernandes, a salvação para livrar-se do rebaixamento à Série C 09.09.25 16h02 SÉRIE B Artilheiro do Paysandu, Diogo Oliveira vira dúvida contra o América-MG, diz jornalista Atacante sentiu no treino e passará por exames para saber a gravidade da lesão 09.09.25 15h58 Futebol Flamengo pede à ONU reconhecimento como ‘Nação simbólico-cultural’ Clube lançou campanha que convida torcida a assinar petição digital pelo reconhecimento 09.09.25 13h46 Mais esportes Paraense de 10 anos conquista bicampeonato mundial de jiu-jitsu em Fortaleza Juliana de Azevedo foi um destaques da competição e conquistou duas medalhas de ouro 09.09.25 12h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 09.09.25 1h24 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Camarões jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 09.09.25 7h00 Futebol Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado 09.09.25 11h14