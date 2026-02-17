Bruno Rodrigues faz exames no Cruzeiro após perder espaço e ser emprestado pelo Palmeiras

O Palmeiras está sofrendo sua 'última baixa' no atual elenco. Ao menos é o que espera a diretoria alviverde. O atacante Bruno Rodrigues está sendo emprestado ao Cruzeiro até o fim da temporada após perder confiança e espaço com o técnico Abel Ferreira. Foram apenas 17 jogos no clube paulista e dois gols.

O jogador desembarcou em Belo Horizonte na noite de segunda-feira. Fez juras de amor ao ex-clube, para onde optou por voltar apenas de proposta financeira melhor do Corinthians, e agora realiza exames médicos para ser inscrito e poder jogar na semifinal do Campeonato Mineiro.

"Eu sou muito grato ao Cruzeiro, por tudo que o Cruzeiro fez por mim. Sei que o Cruzeiro não precisa de mim, mas nesse momento eu precisava muito do Cruzeiro", disse o atacante de 28 anos no desembarque em Confins.

Bruno Rodrigues chegou ao Palmeiras como grande nome para a temporada de 2024. Mas seguidas lesões no joelho o afastaram por quase 600 dias dos gramados. A redenção poderia vir em 2026, mas ele resolveu disputaram um torneio amador no Rio Grande do Norte e acabou perdendo a confiança de Abel Ferreira.

O Palmeiras, inicialmente, até aceitou um pedido de desculpas do jogador. Mas ele jamais ganhou a chance que esperava e a diretoria optou pelo empréstimo para que ganhar ritmo e sequência de partidas em Belo Horizonte e, quem saiba, possa voltar e ainda ser útil.

Com lesões de Chico da Costa, Marquinhos, Sinisterra, Kenji e Villareal, o Cruzeiro se viu carente no setor ofensivo e Bruno Rodrigues chega para dar opções a Tite e também ser um reserva de Kaio Jorge quando o treinador quiser descansar seu artilheiro.

O próximo duelo dos mineiros ocorre no sábado, em visita ao Pouso Alegre na ida das semifinais do Campeonato Mineiro e Bruno Rodrigues já se coloca à disposição.

"Tudo zerado (na questão física). Vou fazer exames para estar em campo o mais rápido possível. Com certeza (está à disponível para sábado). Mas vai depender do pessoal lá", disse Bruno Rodrigues à Samuca TV.