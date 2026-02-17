Bruno Rodrigues faz exames no Cruzeiro após perder espaço e ser emprestado pelo Palmeiras Estadão Conteúdo 17.02.26 10h57 O Palmeiras está sofrendo sua 'última baixa' no atual elenco. Ao menos é o que espera a diretoria alviverde. O atacante Bruno Rodrigues está sendo emprestado ao Cruzeiro até o fim da temporada após perder confiança e espaço com o técnico Abel Ferreira. Foram apenas 17 jogos no clube paulista e dois gols. O jogador desembarcou em Belo Horizonte na noite de segunda-feira. Fez juras de amor ao ex-clube, para onde optou por voltar apenas de proposta financeira melhor do Corinthians, e agora realiza exames médicos para ser inscrito e poder jogar na semifinal do Campeonato Mineiro. "Eu sou muito grato ao Cruzeiro, por tudo que o Cruzeiro fez por mim. Sei que o Cruzeiro não precisa de mim, mas nesse momento eu precisava muito do Cruzeiro", disse o atacante de 28 anos no desembarque em Confins. Bruno Rodrigues chegou ao Palmeiras como grande nome para a temporada de 2024. Mas seguidas lesões no joelho o afastaram por quase 600 dias dos gramados. A redenção poderia vir em 2026, mas ele resolveu disputaram um torneio amador no Rio Grande do Norte e acabou perdendo a confiança de Abel Ferreira. O Palmeiras, inicialmente, até aceitou um pedido de desculpas do jogador. Mas ele jamais ganhou a chance que esperava e a diretoria optou pelo empréstimo para que ganhar ritmo e sequência de partidas em Belo Horizonte e, quem saiba, possa voltar e ainda ser útil. Com lesões de Chico da Costa, Marquinhos, Sinisterra, Kenji e Villareal, o Cruzeiro se viu carente no setor ofensivo e Bruno Rodrigues chega para dar opções a Tite e também ser um reserva de Kaio Jorge quando o treinador quiser descansar seu artilheiro. O próximo duelo dos mineiros ocorre no sábado, em visita ao Pouso Alegre na ida das semifinais do Campeonato Mineiro e Bruno Rodrigues já se coloca à disposição. "Tudo zerado (na questão física). Vou fazer exames para estar em campo o mais rápido possível. Com certeza (está à disponível para sábado). Mas vai depender do pessoal lá", disse Bruno Rodrigues à Samuca TV. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Cruzeiro Bruno Rodrigues COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 Paralisação? Bragantino aciona TJD-PA e aponta suposta irregularidade de zagueiro do Castanhal Clube questiona escalação de zagueiro do Japiim contra o Remo e decisão pode impactar quartas de final do estadual. 17.02.26 12h19 Futebol Duelos com ares de "tira cisma" 17.02.26 10h26 futebol Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu 17.02.26 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira 17.02.26 7h00 futebol Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu 17.02.26 10h00 FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Liga dos Campeões da AFC Al-Sadd x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela AFC Champions League Al Sadd e Al Ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 17.02.26 12h00