Bruno Nazário e Matheus Babi, do Botafogo, entram na seleção da rodada do Carioca

A goleada do Botafogo sobre o Resende por 3 a 0, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, no último domingo, no Estádio Nilton Santos não passou despercebida. O clube de General Severiano teve três representantes na seleção da rodada do Estadual.

O atacante Matheus Babi, o meia Bruno Nazário e o zagueiro Kanu foram os escolhidos da equipe comandada por Marcelo Chamusca para estarem no onze inicial que se destacou na 2ª rodada. O Alvinegro, inclusive, foi a segunda equipe com mais representantes na seleção, atrás do Flamengo.

A dupla ofensiva participou diretamente de todos os três gols do Glorioso sobre o Resende - Babi com dois gols e uma pré-assistência; Nazário com dois passes para gols e uma pré-assistência.

O zagueiro, por sua vez, liderou a defesa do Botafogo para o segundo jogo seguido sem levar gols no segundo compromisso da temporada. O camisa 3 é um dos destaques do Alvinegro desde a última temporada.

Antes do próximo compromisso pelo Carioca, o Botafogo vira a chave e se concentra na Copa do Brasil: na quarta-feira, o Alvinegro mede forças contra o Moto Club, no Maranhão, pela primeira fase da competição nacional.