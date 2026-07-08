Bruno Guimarães pede para deixar Newcastle e tem destino preferido na Premier League Estadão Conteúdo 08.07.26 15h36 A história de cinco temporadas de Bruno Guimarães no Newcastle pode estar chegando ao fim. O meio-campista, titular do Brasil na Copa do Mundo de 2026, teria comunicado ao clube que deseja se transferir ao Arsenal, que o definiu como uma de suas prioridades na janela de transferências. A informação é do The Athletic, braço esportivo do The New York Times, e indica que as negociações já estão em andamento desde junho, antes de começar o torneio entre seleções na América do Norte. A oferta pode chegar a valores astronômicos. De acordo com o mesmo veículo, o Arsenal fez proposta inferior a 60 milhões de libras (mais de R$ 413 milhões em conversão direta), recusada pelo Newcastle. No mês atual, o vice-campeão da última Champions League estaria disposto a pagar esse valor. Um novo contato, porém, ainda não teria sido realizado. Bruno Guimarães tem mais dois anos de vínculo a cumprir com seu atual clube, pelo qual já acumula 195 jogos, com 31 gols e 31 assistências. Depois de ser revelado pelo Osasco Audax e despontar no Athletico-PR, ele foi contratado junto ao Lyon em 2022 e se consolidou como titular absoluto já na primeira temporada. Em 2025, após conquistar a Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa, o brasileiro se declarou ao Newcastle. "É minha segunda casa e estamos fazendo história", disse, à época. "Quando eu deixá-los, quero que a torcida cante o meu nome da mesma forma que faz com Alan Shearer", continuou. O inglês citado é o maior ídolo da história do clube do nordeste da Inglaterra. Hoje, o volante também está no rol de heróis da torcida e até ganhou uma música própria, chamando-o de "mago". Apesar de Bruno Guimarães ter fechado sua participação na Copa do Mundo com a frustração de perder um pênalti contra a Noruega e a queda nas oitavas de final, ele foi um dos principais jogadores do elenco de Carlo Ancelotti e até igualou marca histórica de Zico. Mesmo eliminado, ele ainda é o vice-líder de assistências do torneio, com quatro, atrás apenas de Michael Olise, da França, e deu o passe para o gol de Gabriel Martinelli na vitória nos acréscimos sobre o Japão, pela segunda fase. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Newcastle Bruno Guimarães COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, desmente fake news sobre Samir Xaud Vice-presidente da CBF afirma que agenda institucional do presidente da entidade desmente rumores sobre um possível afastamento e reforça continuidade da gestão. 08.07.26 16h46 FUTEBOL Título, equilíbrio e tabu marcam o confronto entre Paysandu e Guarani; veja números Papão recebe o Bugre na Curuzu buscando se manter no G8 da Série C 08.07.26 15h02 futebol Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada 08.07.26 12h27 mais esportes Na Seleção Brasileira, paraense disputa Mundial de vôlei sentado na China Equipe feminina do Brasil é a atual campeã mundial e vai em busca do bicampeonato 08.07.26 11h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada 08.07.26 12h27 LUTO Ex-jogador de basquete de Remo e Paysandu, Nelson Maués morre aos 81 anos De acordo com as informações, Nelson Maués morreu na última terça-feira (7), em Belém 08.07.26 10h54 futebol Após especulações, Samir Xaud segue na presidência da CBF, aponta jornalista Segundo apuração do jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, não há pressão interna para que o presidente deixe a instituição 08.07.26 10h05 futebol europeu Filipe Luís explica escolha pelo Monaco e avisa: 'Ninguém é mais importante do que o time' Apesar da expectativa em torno da disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, o treinador evitou estabelecer metas de longo prazo 08.07.26 13h22