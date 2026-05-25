Bruno Guimarães deixa jogo do Newcastle e liga alerta na seleção brasileira antes da Copa O susto acontece poucos dias antes do início da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo Estadão Conteúdo 25.05.26 10h52 Jogador se destacou e foi elogiado na última partida do time inglês (Divulgação/Instagram: @brunoguimaraes) A participação de Bruno Guimarães na última rodada da Premier League gerou preocupação entre torcedores e comissão técnica da Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo. O volante do Newcastle precisou deixar o duelo contra o Fulham, no último domingo (24), após sentir desconforto físico durante a partida. O jogador foi substituído aos 21 minutos do segundo tempo. A troca não ocorreu por uma nova lesão diagnosticada, sendo uma decisão preventiva alinhada entre o atleta e o técnico Eddie Howe, após conversa em campo. Após a partida, Bruno Guimarães revelou em suas redes sociais que enfrentou um quadro de febre em parte da última semana. Ele também sentiu cãibras nas duas panturrilhas durante o jogo. O Newcastle, já sem objetivos relevantes na rodada final do Campeonato Inglês, optou por não correr riscos. Preocupação na preparação para a Copa do Mundo O susto acontece poucos dias antes do início da preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Bruno Guimarães está entre os convocados que se apresentam nesta semana na Granja Comary, em Teresópolis, para avaliações físicas e trabalhos iniciais com o grupo de Carlo Ancelotti. O meio-campista retornou aos gramados em 18 de abril, após mais de dois meses afastado por lesão na coxa. Ele está em processo de retomada do ritmo de jogo, acumulando seis partidas desde o retorno. A comissão técnica brasileira o monitora, considerando-o peça fundamental no meio de campo ao lado de Casemiro. Neymar também é monitorado pela comissão técnica Outro nome acompanhado com atenção é Neymar, que se recupera de um edema na panturrilha direita. Até o momento, CBF e Santos não divulgaram previsão de retorno do camisa 10 aos gramados. A expectativa é que o jogador se apresente à Seleção nesta quarta-feira (27) para dar início à preparação para a Copa. A lesão do atacante é tratada com cautela, conforme informou o Estadão em 20 de abril. Cronograma da Seleção Brasileira para 2026 A Seleção Brasileira já definiu seu cronograma para a Copa do Mundo de 2026. A estreia será em 13 de junho contra o Marrocos, em Nova Jersey. Antes disso, o Brasil enfrentará Panamá e Egito em amistosos. A preparação começa nesta segunda-feira (25) na Granja Comary, com jogadores chegando conforme seus compromissos por clubes. No dia 1º de junho, após o amistoso contra os panamenhos, a equipe viajará aos EUA para ajustes finais. No Grupo C da Copa, o Brasil também enfrentará Haiti e Escócia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Bruno Guimarães alerta Copa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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