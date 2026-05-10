Bruno Fuchs ataca arbitragem em gol anulado do Palmeiras no fim do jogo: 'A regra é clara' Estadão Conteúdo 10.05.26 21h11 Autor do gol polêmico que daria a vitória ao Palmeiras no final da partida deste domingo, contra o Remo, o zagueiro Bruno Fuchs criticou a arbitragem do juiz Rafael Klein no empate de 1 a 1, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No lance, o juiz invalidou o tento, marcado nos acréscimos do segundo tempo, após ter sido orientado a olhar a disputa no monitor de vídeo. Ele anulou a jogada por um toque de mão do atacante Flaco López. Para o defensor palmeirense, a decisão foi equivocada. "Eu falei ali em relação à regra, pelo que vejo e pelo que conheço, a regra é clara. Se o Flaco fizesse o gol, teria que ser anulado. É bem provável que a bola tenha pegado na mão. Mas sobrou para mim. A regra é clara, não foi uma mão intencional, a bola sobrou para mim e eu fiz o gol", comentou na saída de campo. Fuchs reclamou ainda da falta de diálogo com o juiz em cima do lance capital da partida e disse que o lance vai ser alvo de comentários durante a semana. "A gente ainda tenta conversar, falei com o Klein. Mas vocês (jornalistas) vão discutir, a CBF vai ver quais são as regras e o que tem que fazer. Em todos os jogos todas as equipes falam da arbitragem, não sei se as equipes têm que entender ou a arbitragem. Mas (precisa) acabar com essa chatice", afirmou. O empate levou o Palmeiras aos 34 pontos e a equipe se mantém na liderança isolada da competição. Fuchs, no entanto, lamentou o resultado diante de um adversário que teve um jogador expulso. "A gente veio para buscar os três pontos, não conseguimos. Para a gente foi um resultado ruim, mas também vale não perder", afirmou Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Palmeiras vestiário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D Azulão se recuperou da eliminação na Copa Norte para o Paysandu e venceu o Oratório jogando em casa 10.05.26 21h54 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05 FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 MAIS ESPORTES Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio 10.05.26 8h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES DUELO Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré 10.05.26 13h00 JOGO DE HOJE Remo x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10/05) pela Série A do Brasileirão Remo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.05.26 15h00 Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 vai chover? Veja a previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras no Mangueirão neste domingo Partida pela Série A será disputada neste domingo (10), em Belém 09.05.26 21h00