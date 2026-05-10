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Bruno Fuchs ataca arbitragem em gol anulado do Palmeiras no fim do jogo: 'A regra é clara'

Estadão Conteúdo

Autor do gol polêmico que daria a vitória ao Palmeiras no final da partida deste domingo, contra o Remo, o zagueiro Bruno Fuchs criticou a arbitragem do juiz Rafael Klein no empate de 1 a 1, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No lance, o juiz invalidou o tento, marcado nos acréscimos do segundo tempo, após ter sido orientado a olhar a disputa no monitor de vídeo. Ele anulou a jogada por um toque de mão do atacante Flaco López. Para o defensor palmeirense, a decisão foi equivocada.

"Eu falei ali em relação à regra, pelo que vejo e pelo que conheço, a regra é clara. Se o Flaco fizesse o gol, teria que ser anulado. É bem provável que a bola tenha pegado na mão. Mas sobrou para mim. A regra é clara, não foi uma mão intencional, a bola sobrou para mim e eu fiz o gol", comentou na saída de campo.

Fuchs reclamou ainda da falta de diálogo com o juiz em cima do lance capital da partida e disse que o lance vai ser alvo de comentários durante a semana.

"A gente ainda tenta conversar, falei com o Klein. Mas vocês (jornalistas) vão discutir, a CBF vai ver quais são as regras e o que tem que fazer. Em todos os jogos todas as equipes falam da arbitragem, não sei se as equipes têm que entender ou a arbitragem. Mas (precisa) acabar com essa chatice", afirmou.

O empate levou o Palmeiras aos 34 pontos e a equipe se mantém na liderança isolada da competição. Fuchs, no entanto, lamentou o resultado diante de um adversário que teve um jogador expulso. "A gente veio para buscar os três pontos, não conseguimos. Para a gente foi um resultado ruim, mas também vale não perder", afirmou

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