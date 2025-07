Flamengo aumenta salário e multa rescisória de Wallace Yan para se precaver de investidas

Destaque do Flamengo no Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos, e principal joia da Gávea na atualidade, o atacante Wallace Yan recebeu uma valorização contratual. O atleta de 20 anos se reuniu com o diretor executivo de futebol rubro-negro, José Boto, neste sábado, no CT George Helal, no Rio de Janeiro, e formalizou um novo acordo com o clube.

Embora o tempo de contrato não tenha sido alterado - o vínculo atual tem duração até dezembro de 2027 -, o Flamengo reajustou o salário de Wallace Yan e, consequentemente, a multa rescisória, que, pela legislação brasileira, é vinculada ao rendimento mensal do atleta.

Para tirá-lo da Gávea, os clubes nacionais tinham de pagar R$ 50 milhões, e os estrangeiros, 50 milhões de euros (R$ 322 milhões), valores considerados baixos. Agora, com a valorização salarial, segundo o site ge, os valores das multas passaram para R$ 300 milhões para times do Brasil e 60 milhões de euros (R$ 387 milhões) para clubes do exterior. O Wolverhampton, por exemplo, já demonstrou interesse em levá-lo para a Inglaterra.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que foi realizado um reajuste salarial no contrato do atacante Wallace Yan, em reconhecimento ao seu desempenho recente com a equipe profissional", afirmou o clube carioca, em comunicado. "O reajuste reflete a valorização de um atleta formado nas categorias de base do clube e que tem se destacado em campo com gols importantes, atuações consistentes e constante evolução técnica."

Promovido ao profissional no ano passado, Wallace Yan se destacou no início do Campeonato Carioca, quando o elenco principal estava de férias, e ganhou espaço após brilhar no Mundial de Clubes, no qual marcou dois gols - um deles na vitória sobre o Chelsea. Na retomada do Campeonato Brasileiro, ele voltou a balançar a rede na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo.

Com a suspensão de Bruno Henrique por acúmulo de cartões e a crise de relacionamento envolvendo Pedro e o técnico Filipe Luís, a promessa rubro-negra tem boas chances de ganhar a vaga de titular no ataque do Flamengo no clássico com o Fluminense, neste domingo, às 19h30, no Maracanã.