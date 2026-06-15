Brasileiro Tiago Splitter se aproxima de acerto com o Chicago Bulls para ser novo técnico Estadão Conteúdo 15.06.26 14h48 Tiago Splitter está a detalhes de ser escolhido como novo treinador principal do Chicago Bulls para a próxima temporada da NBA. Segundo informações da ESPN americana, o brasileiro faz parte dos quatro 'finalistas' para o cargo e já teria informado ao Portland Trail Blazers que aceitou um novo emprego. Além dele, concorrem Micah Nori, assistente do Minnesota Timberwolves, Ryan Schimdt, assistente do Atlanta Hawks, e Wes Unseld Jr., que já está na franquia de Chicago, também no cargo de assistente técnico. Até chegarem a esse seleto grupo, os bulls analisaram e filtraram muitos candidatos do mundo do basquete. Caso seja escolhido, seria a primeira vez de Splitter como técnico principal efetivo de um time da NBA. Atualmente, ele exerce o cargo de interino em Portland, onde também negociava para o cargo em definitivo. Por lá, chegou aos playoffs da Conferência Oeste, em que perdeu somente para o vice-campeão da liga, San Antonio Spurs. A única função de técnico principal que o brasileiro exerceu até o momento foi quando ficou à frente do Paris Basketball na LNB Pro B, o segundo escalão do basquete francês de 2024 a 2025. Antes, foi assistente do Brookyln Nets de 2019 a 2023, do Houston Rockets até 2024 para, enfim, chegar ao Trail Blazers. Além de já ter passado pelo crivo nas funções técnicas, Splitter carrega uma longa experiência como jogador na NBA. Ele atuou pelo Spurs de 2010 a 2015, passou uma temporada no Atlanta Hawks e encerrou a carreira no Philadelphia 76ers. Pelo time de San Antonio, chegou a disputar 100 jogos em 2012-13 e venceu a liga em 2013-14. Hexacampeão da liga, o Chicago Bulls não teve boa performance em 2025-26, tendo ficado 31-51 na temporada regular da Conferência Leste e nem sequer chegado aos playoffs. A última vez que figurou na fase eliminatória foi em 2021-22, quando caiu na rodada inicial para o Milwaukee Bucks ao perder por 4 a 1 na série. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Basquete NBA Chicago Bulls Tiago Splitter COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo cai nos pênaltis e se despede da Copa Brasileirinho Sub-12 Remo cai nos pênaltis e se despede da Copa Brasileirinho Sub-12 15.06.26 14h22 futebol Nos pênaltis, Urumajó elimina o Paragominas e confirma acesso à elite do futebol paraense Equipe de Augusto Corrêa venceu o Paragominas nos pênaltis após empate sem gols e garantiu vaga na final da Série A2 e no Parazão de 2027 15.06.26 12h20 mais esportes No Paraguai, paraenses conquistam sete medalhas no Sul-Americano de Judô Equipe paraense conquistou pódio em todas as categorias que disputou, sendo duas medalhas de ouro 15.06.26 11h32 FUTEBOL Eduardo Ramos acompanha a Seleção na Copa e cita o Remo na Série A: 'vem fazendo um bom papel' O 'Mito' mora nos Estados Unidos e falou com a equipe de O Liberal que faz a cobertura do Brasil no Mundial 15.06.26 10h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogador da Inter de Limeira detona a Curuzu, após vencer o Paysandu: 'vestiário e gramado ruim' Atacante Miguel Bianconi não poupou o Paysandu das críticas ao gramado e ao vestiário e pediu providências à CBF 15.06.26 12h28 FUTEBOL Eduardo Ramos acompanha a Seleção na Copa e cita o Remo na Série A: 'vem fazendo um bom papel' O 'Mito' mora nos Estados Unidos e falou com a equipe de O Liberal que faz a cobertura do Brasil no Mundial 15.06.26 10h25 mais esportes No Paraguai, paraenses conquistam sete medalhas no Sul-Americano de Judô Equipe paraense conquistou pódio em todas as categorias que disputou, sendo duas medalhas de ouro 15.06.26 11h32 futebol Nos pênaltis, Urumajó elimina o Paragominas e confirma acesso à elite do futebol paraense Equipe de Augusto Corrêa venceu o Paragominas nos pênaltis após empate sem gols e garantiu vaga na final da Série A2 e no Parazão de 2027 15.06.26 12h20