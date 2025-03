Brasileiro João Fonseca tem duelo na semifinal do Challenger de Phoenix

O brasileiro João Fonseca segue com a boa campanha no Challenger de Phoenix, nos EUA. Na sexta-feira (14), ele venceu o francês Hugo Gaston, número 93 no ranking da ATP, por duplo 6/4, em 1h10min de partida. E, neste sábado (15), João enfrenta o japonês Kei Nishikori.

O japônes é o atual 76 do ranking e ex-número 4 do mundo, na noite deste sábado (15), pela semifinal do Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. Quem vencer vai disputar a final do torneio.

O duelo terá transmissão do canal de televisão SporTV 3 e do site oficial da ATP, o Challenger TV (de maneira gratuita) e está previsto para começar a partir das 18h.

O Challenger de Phoenix é um torneio que serve como preparação para o Masters 1000 de Miami. Ao campeão, o campeonato paga o prêmio de 250 mil dólares (cerca de R$ 1,4 milhão, na cotação atual).

