Brasileiras caem nas semifinais e vão se enfrentar pelo bronze no Mundial de vôlei de praia Estadão Conteúdo 22.11.25 10h33 As duas duplas brasileiras remanescentes no torneio feminino do Campeonato Mundial de vôlei de praia perderam suas partidas neste sábado, em Adelaide, na Austrália, e vão disputar o terceiro lugar da competição. Na última edição, no México, Duda e Ana Patrícia levaram o Brasil ao segundo lugar, conquistando uma medalha de prata. Thâmela e Vic entraram em quadra mais cedo, abrindo as semifinais, e foram superadas pelas letãs Tina Graudina e Anastasija Samoilova por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/16. A dupla brasileira, que lidera o ranking feminino da Federação Internacional de Vôlei (FIVB), começou mal a partida e foi dominada pelas representantes da Letônia, dupla número 4 no mundo. Mais tarde, Carol e Rebecca, que ocupam o segundo posto no ranking da FIVB, fizeram um confronto mais equilibrado, mas também não conseguiram passar pelas americanas Taryn Brasher e Kristen Nuss e perderam por 2 a 1 em difícil disputa definida no tie-break (19/21, 24/22 e 15/6). As brasileiras saíram na frente, perderam um segundo set disputado e caíram de produção na parcial decisiva. Brasher e Nuss vão buscar o ouro depois de levarem o bronze no Mundial do México, em 2023, diante de Graudina/Samoilova às 6h30 (horário de Brasília) deste domingo. Com a medalha de bronze garantida, o Brasil terá o confronto entre Thâmela/Vic e Carol/Rebecca, às 2h30, na disputa do terceiro lugar. A Suécia assegurou o ouro e a prata no torneio masculino, que será decidido pelos campeões olímpicos David Ahman e Jonatan Hellvig, que chegaram a ser derrotados por duas duplas brasileiras na fase de grupos, e Jacob Hölting Nilsson e Elmer Andersson, a dupla mais jovem a alcançar uma final de Mundial - 20 e 19 anos, respectivamente. A participação brasileira chegou ao fim com a eliminação de Evandro e Arthur Lanci para Ahman/Hellvig nas quartas de final - terminaram em quinto lugar. Recordista de medalhas, com 35 peças, e principal vencedor do Campeonato Mundial, com 13 ouros somados no masculino e no feminino, o Brasil chegou ao topo do pódio pela última vez em 2022, em Roma, com Ana Patrícia e Duda, que caíram nas oitavas de final em Adelaide. No masculino, o último ouro veio em Viena, na Áustria, em 2017, com Evandro e André.