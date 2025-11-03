Brasileirão é eleito 8º melhor campeonato do mundo, atrás de Belga e 2ª divisão inglesa O levantamento considera o desempenho das principais equipes de cada país e estima uma média, que pode chegar a até 100 pontos Estadão Conteúdo 03.11.25 17h48 Taça Brasileirão 2025 (Lívia Villas Boas/CBF) Qual é o melhor campeonato nacional do mundo? Além de Premier League e La Liga, que dominam o debate no cenário europeu, o Campeonato Brasileiro aparece na oitava posição em ranking de ligas mais fortes do mundo produzido pela Opta, empresa de dados esportivos, com base em parâmetros de forças de cada competição. Em ranking atualizado e divulgado nesta segunda-feira, o Brasileirão aparece atrás da liga belga e da segunda divisão inglesa, além da Bundesliga, Campeonato Italiano e Ligue 1. A competição nacional é a primeira a figurar na lista de fora da Europa. Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, e Campeonato Argentino surgem na décima e 12ª posição do ranking, respectivamente. O levantamento da Opta considera o desempenho das principais equipes de cada país e estima uma média, que pode chegar a até 100 pontos. Por isso, a Premier League, que tem destaque no cenário europeu ao longo dos últimos anos, lidera. O Brasileirão soma 77,9 pontos no levantamento, frente a 90,9 da liga inglesa. Em relação às principais competições europeias, o Brasil fica à frente de Portugal e Holanda. Apenas 0,3 ponto, no entanto, separam o Brasileirão da sétima posição da Opta, ocupado neste momento pelo Campeonato Belga. Com Flamengo e Palmeiras na decisão da Libertadores, existe a possibilidade de que o Brasileirão supere a Bélgica em um próximo levantamento, já que o desempenho das equipes a nível continental e mundial também entra em consideração. No Mundial de Clubes deste ano, todos os brasileiros avançaram ao mata-mata, e o Fluminense chegou até as semifinais, quando foi eliminado pelo campeão Chelsea. No Brasileirão de 2025, o Palmeiras manteve a liderança ao derrotar o Juventude nesse domingo. Apenas um ponto separa a equipe de Abel Ferreira do Flamengo. Sem confrontos diretos na competição nacional, eles se enfrentam em 29 de novembro, em Lima, no Peru, em reedição da final de 2021 da Libertadores. CONFIRA O RANKING DAS MELHORES LIGAS DO MUNDO, SEGUNDO A OPTA: Premier League (Inglaterra) - 90,9 pontos La Liga (Espanha) - 84,7 pontos Serie A (Itália) - 84,2 pontos Bundesliga (Alemanha) - 83,8 pontos Ligue 1 (França) - 83,7 pontos Championship (Segunda divisão inglesa) - 78,3 pontos Jupiler Pro League (Bélgica) - 78,2 pontos Brasileirão - 77,9 pontos Primeira Liga (Portugal) - 77,7 pontos Major League Soccer (Estados Unidos) - 76,5 pontos Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão eleição melhores do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Paysandu anuncia comissão para comandar reformulação do departamento de futebol Grupo liderado por Alberto Maia contará com ex-dirigentes e atuais vice-presidentes para conduzir planejamento da temporada 2026 03.11.25 16h08 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 Futebol Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada. 03.11.25 13h42 Futebol Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela 03.11.25 12h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 03.11.25 7h00