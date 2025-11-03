Capa Jornal Amazônia
Brasileirão é eleito 8º melhor campeonato do mundo, atrás de Belga e 2ª divisão inglesa

O levantamento considera o desempenho das principais equipes de cada país e estima uma média, que pode chegar a até 100 pontos

Estadão Conteúdo
fonte

Taça Brasileirão 2025 (Lívia Villas Boas/CBF)

Qual é o melhor campeonato nacional do mundo? Além de Premier League e La Liga, que dominam o debate no cenário europeu, o Campeonato Brasileiro aparece na oitava posição em ranking de ligas mais fortes do mundo produzido pela Opta, empresa de dados esportivos, com base em parâmetros de forças de cada competição.

Em ranking atualizado e divulgado nesta segunda-feira, o Brasileirão aparece atrás da liga belga e da segunda divisão inglesa, além da Bundesliga, Campeonato Italiano e Ligue 1. A competição nacional é a primeira a figurar na lista de fora da Europa. Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, e Campeonato Argentino surgem na décima e 12ª posição do ranking, respectivamente.

O levantamento da Opta considera o desempenho das principais equipes de cada país e estima uma média, que pode chegar a até 100 pontos. Por isso, a Premier League, que tem destaque no cenário europeu ao longo dos últimos anos, lidera. O Brasileirão soma 77,9 pontos no levantamento, frente a 90,9 da liga inglesa.

Em relação às principais competições europeias, o Brasil fica à frente de Portugal e Holanda. Apenas 0,3 ponto, no entanto, separam o Brasileirão da sétima posição da Opta, ocupado neste momento pelo Campeonato Belga.

Com Flamengo e Palmeiras na decisão da Libertadores, existe a possibilidade de que o Brasileirão supere a Bélgica em um próximo levantamento, já que o desempenho das equipes a nível continental e mundial também entra em consideração. No Mundial de Clubes deste ano, todos os brasileiros avançaram ao mata-mata, e o Fluminense chegou até as semifinais, quando foi eliminado pelo campeão Chelsea.

No Brasileirão de 2025, o Palmeiras manteve a liderança ao derrotar o Juventude nesse domingo. Apenas um ponto separa a equipe de Abel Ferreira do Flamengo. Sem confrontos diretos na competição nacional, eles se enfrentam em 29 de novembro, em Lima, no Peru, em reedição da final de 2021 da Libertadores.

CONFIRA O RANKING DAS MELHORES LIGAS DO MUNDO, SEGUNDO A OPTA:

  1. Premier League (Inglaterra) - 90,9 pontos
  2. La Liga (Espanha) - 84,7 pontos
  3. Serie A (Itália) - 84,2 pontos
  4. Bundesliga (Alemanha) - 83,8 pontos
  5. Ligue 1 (França) - 83,7 pontos
  6. Championship (Segunda divisão inglesa) - 78,3 pontos
  7. Jupiler Pro League (Bélgica) - 78,2 pontos
  8. Brasileirão - 77,9 pontos
  9. Primeira Liga (Portugal) - 77,7 pontos
  10. Major League Soccer (Estados Unidos) - 76,5 pontos
