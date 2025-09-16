Brasileirão 2025: veja as probabilidades de título e rebaixamento atualizadas após a 23ª rodada Estadão Conteúdo 16.09.25 8h33 A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim nesta segunda-feira, com o empate em 1 a 1 entre Bahia e Cruzeiro, na Arena Fonte Nova. Com o fechamento da rodada, o Flamengo segue firme na liderança da tabela e aparece como principal favorito ao título, com 49,7% de chances, segundo as projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A equipe comandada por Filipe Luís soma 50 pontos na classificação do Nacional, venceu o Juventude por 2 a 0 no último domingo e acumula nove jogos de invencibilidade. O Palmeiras ocupa a segunda posição nas projeções, com 33,8% de probabilidade. O time alviverde não perde há dez rodadas e vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Internacional no último sábado. Mesmo na vice-liderança do Brasileirão, com 47 pontos - três a menos que o Flamengo -, o Cruzeiro aparece apenas em terceiro nas estimativas, com 11,2% de chances de conquistar o campeonato. Na parte inferior da tabela, o Sport vive a situação mais crítica: lanterna do campeonato, o clube tem 96,1% de risco de rebaixamento. O Fortaleza, em 19º lugar, também aparece como forte candidato a cair, com 74,8% de probabilidade, segundo as projeções da UFMG. O Juventude, 18º colocado, enfrenta cenário igualmente complicado, com 50,5%, seguido de perto pelo Vitória, com 50,3%. O Santos completa a lista dos cinco mais ameaçados, com 33,7% de chance de passar para a Série B. Veja as estatísticas divulgadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): PROBABILIDADES DE TÍTULO DO BRASILEIRÃO 2025 Flamengo - 49,7% Palmeiras - 33,8% Cruzeiro - 11,7% Mirassol - 2,7% Bahia - 2,0 % RISCO DE REBAIXAMENTO NO BRASILEIRÃO 2025 Sport - 96,1% Fortaleza - 74,8% Juventude - 50,5% Vitória - 50,3% Santos - 33,7% Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro probabilidades título rebaixamento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL FPF promove mudanças estatutárias e aumenta o número de vice-presidentes; saiba mais Eleição da FPF está marcada para o dia 2 de outubro e a tendência é que Ricardo Gluck Paul, atual presidente da instituição, seja reeleito por aclamação 15.09.25 19h15 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Goiás possui quase um time inteiro de desfalques; veja a lista Papão pega o Goiás fora de casa pela Série B. Clube esmeraldino terá vários desfalques para o jogo, todos eles por suspensão 15.09.25 17h05 Futebol Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo 15.09.25 12h21 Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Seleção brasileira de Vôlei bate República Checa e garante vaga nas oitavas de final do Mundial 16.09.25 0h43 PRESÍDIO Robinho é flagrado falando sozinho no presídio de Tremembé, revela jornalista paraense Ex-jogador condenado por agressão sexual enfrenta dificuldades na prisão, segundo Ulisses Campbell 15.09.25 19h10 Brasileirão 2025: veja as probabilidades de título e rebaixamento atualizadas após a 23ª rodada 16.09.25 8h33