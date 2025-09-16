Brasileirão 2025: veja as probabilidades de título e rebaixamento atualizadas após a 23ª rodada

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim nesta segunda-feira, com o empate em 1 a 1 entre Bahia e Cruzeiro, na Arena Fonte Nova. Com o fechamento da rodada, o Flamengo segue firme na liderança da tabela e aparece como principal favorito ao título, com 49,7% de chances, segundo as projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A equipe comandada por Filipe Luís soma 50 pontos na classificação do Nacional, venceu o Juventude por 2 a 0 no último domingo e acumula nove jogos de invencibilidade.

O Palmeiras ocupa a segunda posição nas projeções, com 33,8% de probabilidade. O time alviverde não perde há dez rodadas e vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Internacional no último sábado.

Mesmo na vice-liderança do Brasileirão, com 47 pontos - três a menos que o Flamengo -, o Cruzeiro aparece apenas em terceiro nas estimativas, com 11,2% de chances de conquistar o campeonato.

Na parte inferior da tabela, o Sport vive a situação mais crítica: lanterna do campeonato, o clube tem 96,1% de risco de rebaixamento. O Fortaleza, em 19º lugar, também aparece como forte candidato a cair, com 74,8% de probabilidade, segundo as projeções da UFMG.

O Juventude, 18º colocado, enfrenta cenário igualmente complicado, com 50,5%, seguido de perto pelo Vitória, com 50,3%. O Santos completa a lista dos cinco mais ameaçados, com 33,7% de chance de passar para a Série B.

Veja as estatísticas divulgadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG):

PROBABILIDADES DE TÍTULO DO BRASILEIRÃO 2025 Flamengo - 49,7% Palmeiras - 33,8% Cruzeiro - 11,7% Mirassol - 2,7% Bahia - 2,0 %

RISCO DE REBAIXAMENTO NO BRASILEIRÃO 2025 Sport - 96,1% Fortaleza - 74,8% Juventude - 50,5% Vitória - 50,3% Santos - 33,7%