Brasileirão 2025: São Paulo e Corinthians decolam em chance de Libertadores Estadão Conteúdo 03.11.25 8h28 Ao término da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, a tabela classificação não teve grandes mudanças, mas viu algumas disputas ficarem mais emboladas. Brigas por título, Libertadores e contra o rebaixamento continuam com os mesmos protagonistas em posições um pouco diferentes. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Palmeiras e Flamengo continuam com amplo favoritismo na busca pelo título nacional. Quem chegar a 80 pontos terá cerca de 94% de chance de ser campeão. A equipe alviverde soma 65 até aqui, restando oito jogos para disputar, enquanto o time rubro-negro aparece com 64. A peleja por um lugar na próxima edição da Libertadores já tem Palmeiras e Flamengo classificados, com Cruzeiro, Mirassol e Bahia quase lá. Na metodologia da UFMG, há uma mudança importante nesses números ao passar a considerar que as vagas na competição continental serão distribuídas até o sétimo colocado (não mais sexto), uma vez que palmeirenses e rubro-negros estão na final da Libertadores. Vitoriosos na rodada e com a mudança de G-6 para G-7, São Paulo e Corinthians viram suas possibilidades de classificação à Libertadores multiplicarem. De acordo com a UFMG, quem fizer 55 pontos tem 56,4% de chance de disputar o torneio continental. Uma pontuação mais segura pela classificação é 58. Já na luta contra a degola, Sport e Juventude estão com destino praticamente selado, e a última vaga na Série A de 2026 deve ficar entre Santos, Vitória e Fortaleza. 44 pontos devem ser suficientes para a fuga completa do Z-4. VEJA AS CHANCES DE TÍTULO DO BRASILEIRÃO - Palmeiras - 56,4 (era 54,2%) - Flamengo - 41% (era 41,4%) - Cruzeiro - 2,3% (era 2,9%) - Mirassol - 0,2% (era 1,4%) VEJA AS CHANCES DE LIBERTADORES (G-7) - Palmeiras - 100% - Flamengo - 100% - Cruzeiro - 99,99% (era 99,89%) - Mirassol - 99,89% (era 98,9%) - Bahia - 96,8% (era 80,8%) - Botafogo - 74,5% (era 51,8%) - Fluminense - 55,6% (era 34,5%) - Vasco da Gama - 16,5% (era 18,3%) - São Paulo - 36,7% (era 8,8%) - Corinthians - 14,7% (era 3,0%) - Grêmio - 2,2% (era 2,2%) - Atlético-MG - 1,8% (era 1%) VEJA O RISCO DE REBAIXAMENTO DO BRASILEIRÃO - Sport - 99,97% (era 99,95%) - Juventude - 96,5% (era 93,8%) - Fortaleza - 79,7% (era 78,8%) - Vitória - 65,5% (era 57,9%) - Santos - 33,2% (era 35,4%) - Internacional - 9,6% (era 10,2%) - Ceará - 2,9% (era 9,7%) - Bragantino - 9,4% (era 8,5%) - Atlético-MG - 2,1% (era 3,9%) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro São Paulo Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série d 2026 Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos 02.11.25 9h00 CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Carlos Ferreira Leão em domingo de luz, por nova vida 02.11.25 7h00 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 03.11.25 7h00 LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 EMOCIONANTE Chapecoense empata no último lance e estraga festa do Remo no Baenão Com o empate, o Remo fica em terceiro lugar com 58 pontos e próximo jogo será contra o Novorizontino, fora de casa, no próximo sábado (8) 02.11.25 20h37 Crespo exalta espírito coletivo e elogia Tapia após vitória do São Paulo sobre o Vasco 02.11.25 23h42