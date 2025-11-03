Capa Jornal Amazônia
Brasileirão 2025: São Paulo e Corinthians decolam em chance de Libertadores

Estadão Conteúdo

Ao término da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, a tabela classificação não teve grandes mudanças, mas viu algumas disputas ficarem mais emboladas. Brigas por título, Libertadores e contra o rebaixamento continuam com os mesmos protagonistas em posições um pouco diferentes.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Palmeiras e Flamengo continuam com amplo favoritismo na busca pelo título nacional. Quem chegar a 80 pontos terá cerca de 94% de chance de ser campeão. A equipe alviverde soma 65 até aqui, restando oito jogos para disputar, enquanto o time rubro-negro aparece com 64.

A peleja por um lugar na próxima edição da Libertadores já tem Palmeiras e Flamengo classificados, com Cruzeiro, Mirassol e Bahia quase lá. Na metodologia da UFMG, há uma mudança importante nesses números ao passar a considerar que as vagas na competição continental serão distribuídas até o sétimo colocado (não mais sexto), uma vez que palmeirenses e rubro-negros estão na final da Libertadores.

Vitoriosos na rodada e com a mudança de G-6 para G-7, São Paulo e Corinthians viram suas possibilidades de classificação à Libertadores multiplicarem. De acordo com a UFMG, quem fizer 55 pontos tem 56,4% de chance de disputar o torneio continental. Uma pontuação mais segura pela classificação é 58.

Já na luta contra a degola, Sport e Juventude estão com destino praticamente selado, e a última vaga na Série A de 2026 deve ficar entre Santos, Vitória e Fortaleza. 44 pontos devem ser suficientes para a fuga completa do Z-4.

VEJA AS CHANCES DE TÍTULO DO BRASILEIRÃO - Palmeiras - 56,4 (era 54,2%) - Flamengo - 41% (era 41,4%) - Cruzeiro - 2,3% (era 2,9%) - Mirassol - 0,2% (era 1,4%)

VEJA AS CHANCES DE LIBERTADORES (G-7) - Palmeiras - 100% - Flamengo - 100% - Cruzeiro - 99,99% (era 99,89%) - Mirassol - 99,89% (era 98,9%) - Bahia - 96,8% (era 80,8%) - Botafogo - 74,5% (era 51,8%) - Fluminense - 55,6% (era 34,5%) - Vasco da Gama - 16,5% (era 18,3%) - São Paulo - 36,7% (era 8,8%) - Corinthians - 14,7% (era 3,0%) - Grêmio - 2,2% (era 2,2%) - Atlético-MG - 1,8% (era 1%)

VEJA O RISCO DE REBAIXAMENTO DO BRASILEIRÃO - Sport - 99,97% (era 99,95%) - Juventude - 96,5% (era 93,8%) - Fortaleza - 79,7% (era 78,8%) - Vitória - 65,5% (era 57,9%) - Santos - 33,2% (era 35,4%) - Internacional - 9,6% (era 10,2%) - Ceará - 2,9% (era 9,7%) - Bragantino - 9,4% (era 8,5%) - Atlético-MG - 2,1% (era 3,9%)

futebol

Campeonato Brasileiro

São Paulo

Corinthians
Esportes
